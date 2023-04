APA é campeã geral do Brasileiro Paralímpico de Atletismo sub-17 e sub-20

A- A+

A Associação Petrolinense de Atletismo (APA) conquistou, no último sábado (22), o título de campeã geral das categorias sub-17 e sub-20 do Campeonato Brasileiro Paralímpico de Atletismo, realizado em São Paulo. Com uma das maiores delegações na competição, a APA se destacou já no primeiro dia de provas com a conquista de muitas medalhas e somando os pontos necessários para ficar com os títulos.

O presidente da APA, Domingos Rodrigues, celebrou o título e garantiu que a equipe treinou muito para chegar a essa conquista: "Estamos muito felizes com mais essa grande conquista. A equipe treinou muito forte e se dedicou bastante para chegar até aqui. Ser campeão das duas categorias é um feito enorme para o atletismo paralímpico de Petrolina e de todo o estado de Pernambuco", comemorou o presidente.



No quadro geral de medalhas, a APA ganhou 54 medalhas no total: 32 medalhas na categoria sub-17 e 22 medalhas no sub-20. Além disso, a equipe pernambucana também alcançou 11 recordes da competição e um recorde brasileiro.

Confira o número de medalhas da APA na competição:

Sub-17

21 medalhas de ouro

7 medalhas de prata

4 medalhas de bronze

Sub-20

15 medalhas de ouro

4 medalhas de prata

3 medalhas de bronze

