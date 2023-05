A- A+

ATLETISMO APA é o primeiro clube do Nordeste a concluir a filiação ao Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos A filiação é mais um auxílio para que a equipe petrolinense consiga ter acesso a futuros projetos de financiamento através do comitê.

A Associação Petrolinense de Atletismo (APA) acaba de se tornar a primeira equipe do Nordeste a se filiar ao Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos (CBCP). A filiação, realizada na categoria Plena, é mais um auxílio para que a APA consiga ter acesso a futuros projetos de financiamento através do comitê.

"Estamos orgulhosos de sermos pioneiros no Nordeste e de podermos oferecer mais oportunidades para atletas com deficiência em nossa região. Além do pioneirismo, nossa filiação mostra a credibilidade que o clube conquistou no cenário esportivo nacional”, destacou o presidente da APA, Domingos Rodrigues.



Essa não é a primeira conquista da APA em 2023. Há um mês, no dia 22 de abril, a equipe levou o título de campeã geral das categorias sub-17 e sub-20 do Campeonato Brasileiro Paralímpico de Atletismo, realizado em São Paulo. Ao todo, a Assosiação acumulou 54 medalhas no torneio.

"Nós temos uma maior admiração pelo trabalho realizado pela APA. Inclusive, em nosso primeiro projeto estratégico, vamos contar com o clube em workshops que faremos por todo o Brasil, para que a APA fale sobre sua experiência de se transformar em uma entidade reconhecida, apesar das poucas condições de treinamento que a equipe tem. Mesmo sem uma grande estrutura, a APA consegue ter uma gestão adequada, transparente e profissional. Por isso é que vamos levar representantes do clube para apresentar esse trabalho a outras instituições”, concluiu João Batista.

O Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos (CBCP) é uma instituição representativa das entidades que desenvolvem a prática paradesportiva e paralímpica no Brasil. O comitê foi criado para reorganizar o Sistema Nacional do Desporto (SND), garantindo que as instituições esportivas que formam atletas olímpicos e paralímpicos tenham funções e representações equilibradas e igualmente reconhecidas.



Veja também

Racismo Espanha tem 'problema de racismo' no futebol, afirma presidente da Federação após caso com Vini Jr