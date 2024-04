APA fatura 21 medalhas no Open Internacional de atletismo paralímpico

A- A+

A equipe paralímpica da Associação Petrolinense de Atletismo (APA) conquistou 21 medalhas na disputa do Open Internacional de atletismo paralímpico, realizado neste final de semana, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. O time sertanejo ganhou nove medalhas de ouro, sete de prata e cinco bronzes.

A APA enviou para a competição uma delegação com 17 integrantes, entre paratletas, atletas-guia e comissão técnica. Praticamente todos os competidores voltaram para casa com uma ou mais medalhas, o que rendeu uma boa avaliação do chefe da delegação Marciano Barros.

"Mais uma vez a nossa equipe paralímpica teve um bom desempenho. Foi uma competição com nível alto, que contou com a participação de muitos atletas da Seleção Brasileira, e nossos atletas conseguiram ter uma boa performance em suas provas, conquistando um bom número de medalhas. Voltamos para casa com o sentimento de dever cumprido, sabendo que seguimos com uma equipe forte para as competições que ainda temos pela frente", avaliou.

Realizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), o Open Internacional reuniu 161 atletas de 15 estados do Brasil, além dos Estados Unidos, Uruguai e Argentina.

