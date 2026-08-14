APA Petrolina abre inscrições para escolhinhas gratuitas de atletismo inclusivo
Projeto oferece 350 vagas para crianças e adolescentes com e sem deficiência
A Associação Petrolinense de Atletismo (APA) abriu inscrições para a 3ª edição do projeto Escolinhas Esportivas de Atletismo Inclusivo.
A iniciativa oferece 350 vagas gratuitas, distribuídas em cinco polos, sendo quatro em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, e um em Juazeiro, na Bahia, voltadas para crianças e adolescentes com idades entre 8 e 17 anos, com e sem deficiência.
Os interessados devem realizar o cadastro até a próxima quinta-feira (20), exclusivamente de forma online, no site oficial da instituição.
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Polos de atendimento
As vagas foram distribuidas igualmente nos cinco polos de atendimento, sendo 70 oportunidades para cada local.
Em Petrolina, as atividades acontecem no Campus Petrolina do IFSertãoPE e no Sesi Petrolina, além de dois polos situados na zona rural do município, nas comunidades do Serrote do Urubu e do Núcleo 10 (N-10).
O quinto polo funcionará no espaço do Colégio Estadual de Tempo Integral Paulo José de Oliveira, no bairro Malhada da Areia, em Juazeiro, na Bahia.
O projeto, desenvolvido desde 2022, utiliza a prática do atletismo como ferramenta pedagógica para a formação social, desenvolvimento motor e a promoção da convivência inclusiva entre os alunos.