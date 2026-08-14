APA Petrolina abre inscrições para escolhinhas gratuitas de atletismo inclusivo

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A Associação Petrolinense de Atletismo (APA) abriu inscrições para a 3ª edição do projeto Escolinhas Esportivas de Atletismo Inclusivo.



A iniciativa oferece 350 vagas gratuitas, distribuídas em cinco polos, sendo quatro em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, e um em Juazeiro, na Bahia, voltadas para crianças e adolescentes com idades entre 8 e 17 anos, com e sem deficiência.



Os interessados devem realizar o cadastro até a próxima quinta-feira (20), exclusivamente de forma online, no site oficial da instituição.



Polos de atendimento

As vagas foram distribuidas igualmente nos cinco polos de atendimento, sendo 70 oportunidades para cada local.



Em Petrolina, as atividades acontecem no Campus Petrolina do IFSertãoPE e no Sesi Petrolina, além de dois polos situados na zona rural do município, nas comunidades do Serrote do Urubu e do Núcleo 10 (N-10).



O quinto polo funcionará no espaço do Colégio Estadual de Tempo Integral Paulo José de Oliveira, no bairro Malhada da Areia, em Juazeiro, na Bahia.

O projeto, desenvolvido desde 2022, utiliza a prática do atletismo como ferramenta pedagógica para a formação social, desenvolvimento motor e a promoção da convivência inclusiva entre os alunos.

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