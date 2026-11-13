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Resultados positivos APA Petrolina assume liderança no segundo dia do Campeonato Brasileiro de Atletismo Paralímpico Equipe pernambucana busca pentacampeonato após conquista de 31 medalhas e estabelecer recordes

A Associação Petrolinense de Atletismo (APA) encerrou o segundo dia de provas do Campeonato Brasileiro de Atletismo Paralímpico na liderança da classificação por clubes.

Após a conquista de 31 medalhas, sendo dez de ouro, 13 de prata e oito de bronze, a Associação estabeleceu quatro recordes brasileiros.

Segundo o boletim parcial, divulgado nesta sexta-feira (13), a equipe pernambucana somava 364,5 pontos, com uma vantagem de 108 pontos sobre a Associação Desportiva para Deficientes (ADD/SP), segunda colocada, com 256,5 pontos.

"Estamos satisfeitos com o desempenho da nossa equipe nesses dois primeiros dias. Os atletas estão correspondendo às expectativas e mostrando o resultado de todo o trabalho realizado ao longo do ano. Conseguimos a liderança na classificação, mas ainda temos um dia importante pela frente. Precisamos manter a concentração e seguir buscando os melhores resultados nas provas que ainda faltam", destacou o vice-presidente e treinador da APA, Marciano Barros.

O Campeonato Brasileiro de Atletismo Paralímpico é realizado no Estádio Ícaro de Castro Mello, no Ibirapuera, em São Paulo, e termina neste sábado (14), com a realização das últimas provas e a definição da equipe campeã.

Atual tetracampeã brasileira, com títulos conquistados consecutivamente em 2022, 2023, 2024 e 2025, a APA chegou à edição de 2026 com o objetivo de ampliar sua sequência de conquistas e alcançar o pentacampeonato nacional.

Para a disputa, a instituição mobilizou uma delegação de 62 integrantes, formada por 39 atletas, seis atletas-guias e 17 profissionais da comissão técnica e staff.

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