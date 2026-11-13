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Resultados positivos

APA Petrolina assume liderança no segundo dia do Campeonato Brasileiro de Atletismo Paralímpico

Equipe pernambucana busca pentacampeonato após conquista de 31 medalhas e estabelecer recordes

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APA garante novos recordes Campeonato Brasileiro de Atletismo ParalímpicoAPA garante novos recordes Campeonato Brasileiro de Atletismo Paralímpico - Foto: APA/Divulgação

A Associação Petrolinense de Atletismo (APA) encerrou o segundo dia de provas do Campeonato Brasileiro de Atletismo Paralímpico na liderança da classificação por clubes. 

Após a conquista de 31 medalhas, sendo dez de ouro, 13 de prata e oito de bronze, a Associação estabeleceu quatro recordes brasileiros. 

Segundo o boletim parcial, divulgado nesta sexta-feira (13),  a equipe pernambucana somava 364,5 pontos, com uma vantagem de 108 pontos sobre a Associação Desportiva para Deficientes (ADD/SP), segunda colocada, com 256,5 pontos. 

"Estamos satisfeitos com o desempenho da nossa equipe nesses dois primeiros dias. Os atletas estão correspondendo às expectativas e mostrando o resultado de todo o trabalho realizado ao longo do ano. Conseguimos a liderança na classificação, mas ainda temos um dia importante pela frente. Precisamos manter a concentração e seguir buscando os melhores resultados nas provas que ainda faltam", destacou o vice-presidente e treinador da APA, Marciano Barros. 

O Campeonato Brasileiro de Atletismo Paralímpico é realizado no Estádio Ícaro de Castro Mello, no Ibirapuera, em São Paulo, e termina neste sábado (14), com a realização das últimas provas e a definição da equipe campeã.

Atual tetracampeã brasileira, com títulos conquistados consecutivamente em 2022, 2023, 2024 e 2025, a APA  chegou à edição de 2026 com o objetivo de ampliar sua sequência de conquistas e alcançar o pentacampeonato nacional. 

 Para a disputa, a instituição mobilizou uma delegação de 62 integrantes, formada por 39 atletas, seis atletas-guias e 17 profissionais da comissão técnica e staff.

 

 

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