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COMPETIÇÃO APA Petrolina busca pentacampeonato no Brasileiro de Atletismo Paralímpico Equipe pernambucana embarca com 39 atletas para São Paulo, onde a competição será disputada entre os dias 12 e 14 de novembro

A APA Petrolina vai disputar o Campeonato Brasileiro de Atletismo Paralímpico, entre os dias 12 e 14 de novembro, em São Paulo, em busca do quinto título consecutivo.

A delegação embarca para a capital paulista no dia 11 de novembro, com 62 integrantes. O grupo será formado por 39 atletas, seis atletas-guias e 17 profissionais da comissão técnica e do staff.

Preparação

Tetracampeã nacional, com conquistas entre 2022 e 2025, a equipe pernambucana está na fase final de preparação para a competição, que será realizada na pista do Estádio Ícaro de Castro Mello, no Ibirapuera.

Atletas APA treinam de olho no Brasileiro | Foto: APA/Divulgação

Segundo o treinador e coordenador da equipe paralímpica, Hugo Brito, os últimos treinamentos serão dedicados aos ajustes técnicos e físicos dos competidores antes da viagem.

“Agora é o momento de fazer os últimos ajustes para que nossos atletas cheguem à competição nas melhores condições possíveis. Sabemos da responsabilidade de defender quatro títulos consecutivos e da dificuldade que teremos pela frente, mas estamos trabalhando muito para buscar esse pentacampeonato”, destacou.

Resultados na temporada

Ao longo de 2026, a APA Petrolina participou de Meetings Paralímpicos e do Open Internacional de Atletismo Paralímpico. Em setembro, também conquistou o bicampeonato geral do Campeonato Brasileiro de Atletismo Paralímpico de Jovens.

“Os resultados que conquistamos ao longo do ano mostram a constância dos nossos atletas e a qualidade do trabalho desenvolvido. Isso nos dá confiança, mas sabemos que cada competição tem seus desafios. Vamos enfrentar equipes muito fortes e precisamos manter o foco do início ao fim. Nosso objetivo é fazer um grande campeonato e, se Deus quiser, voltar para Petrolina com mais esse título”, afirmou Hugo.

Além do atletismo paralímpico, a associação também mantém atletas no alto rendimento olímpico.

Entre os nomes estão Justino Pedro da Silva, bicampeão da Maratona do Rio de Janeiro (2021 e 2022) e vencedor do Pan-Americano de Maratona, em 2023, e Mirela Saturnino, bicampeã sul-americana de maratona (2017 e 2022) e campeã da Maratona do Rio em 2021.

No paradesporto, a APA Petrolina também conquistou o título nacional de 2025 e o Campeonato Brasileiro de Jovens do mesmo ano. Em 2024, recebeu o reconhecimento de Clube Destaque no Prêmio Paralímpicos.

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