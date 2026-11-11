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ESPORTES APA Petrolina chega a São Paulo em busca do quinto título consecutivo do Brasileiro Paralímpico Tetracampeã nacional, equipe pernambucana disputa competição com 39 atletas, entre esta quinta-feira (12) e sábado (14)

A APA Petrolina disputa, a partir desta quinta-feira (12), o Campeonato Brasileiro de Atletismo Paralímpico, em São Paulo, com a meta de conquistar o quinto título consecutivo da competição.

Atual tetracampeã nacional, a equipe pernambucana chegou à capital paulista nesta quarta-feira (11) e terá representantes em diferentes provas até sábado (14), na pista do Estádio Ícaro de Castro Mello, no Ibirapuera.



Integrantes

A delegação conta com 62 integrantes, sendo 39 atletas, seis atletas-guias e 17 profissionais da comissão técnica e do staff.

A APA conquistou os títulos nacionais de 2022, 2023, 2024 e 2025 e chega à disputa após participar dos Meetings Paralímpicos e do Open Internacional de Atletismo Paralímpico ao longo da temporada.

Entre os representantes está Antônio Carlos Mendes, que competirá nos 1.500 e 5.000 metros, na classe T11, destinada a atletas com deficiência visual total.

Tetracampeão brasileiro nos 5.000 metros, o fundista espera ampliar a sequência de conquistas.

“Estamos confiantes de que vamos fazer um bom Brasileiro. Fizemos um trabalho voltado para essa competição e esperamos sair daqui com mais um título, tanto individual quanto por equipe”, afirmou Antônio Carlos.

A competição também marcará a estreia de Luana Nascimento, de 17 anos, no Campeonato Brasileiro Adulto.

Atleta da classe F43, destinada a competidores com deficiência nos membros inferiores, ela chega após conquistar três medalhas de bronze no Brasileiro de Atletismo Paralímpico de Jovens, nas provas de lançamento de dardo, lançamento de disco e arremesso de peso.

“Estou preparada. Nunca imaginei chegar até aqui. Não tenho palavras para agradecer. Estou feliz demais por essa oportunidade. Quero dar o meu máximo e conquistar uma medalha, se Deus quiser”, declarou Luana.

Competição

De acordo com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), organizador do evento, 841 atletas estão inscritos nesta edição. O campeonato encerra a temporada nacional do atletismo paralímpico em 2026.

“Sabemos que conquistar cinco títulos consecutivos é um desafio enorme, mas temos uma equipe comprometida e preparada para lutar por esse objetivo. Cada atleta e cada profissional da nossa delegação tem um papel importante nessa caminhada”, destacou Natanael Barros, diretor executivo da APA Petrolina e chefe da delegação.

As provas terão transmissão ao vivo pelo canal oficial do CPB no YouTube.

Além dos resultados no paradesporto, a APA Petrolina também mantém atletas no atletismo olímpico.

Entre eles estão Justino Pedro da Silva, bicampeão da Maratona do Rio de Janeiro, em 2021 e 2022, e campeão do Pan-Americano de Maratona de 2023, na Venezuela.

Outro destaque é Mirela Saturnino, bicampeã sul-americana de maratona, em 2017 e 2022, e vencedora da Maratona do Rio de Janeiro em 2021.

No atletismo paralímpico, a associação também conquistou o Campeonato Brasileiro de Jovens de 2025 e foi eleita Clube Destaque no Prêmio Paralímpicos de 2024.

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