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ESPORTES

APA Petrolina chega a São Paulo em busca do quinto título consecutivo do Brasileiro Paralímpico

Tetracampeã nacional, equipe pernambucana disputa competição com 39 atletas, entre esta quinta-feira (12) e sábado (14)

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Delegação da APA Petrolina presente em São Paulo para disputa do Campeonato Brasileiro de atletismo paralímpicoDelegação da APA Petrolina presente em São Paulo para disputa do Campeonato Brasileiro de atletismo paralímpico - Foto: APA/Divulgação

A APA Petrolina disputa, a partir desta quinta-feira (12), o Campeonato Brasileiro de Atletismo Paralímpico, em São Paulo, com a meta de conquistar o quinto título consecutivo da competição.

Atual tetracampeã nacional, a equipe pernambucana chegou à capital paulista nesta quarta-feira (11) e terá representantes em diferentes provas até sábado (14), na pista do Estádio Ícaro de Castro Mello, no Ibirapuera.

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Integrantes
A delegação conta com 62 integrantes, sendo 39 atletas, seis atletas-guias e 17 profissionais da comissão técnica e do staff.

A APA conquistou os títulos nacionais de 2022, 2023, 2024 e 2025 e chega à disputa após participar dos Meetings Paralímpicos e do Open Internacional de Atletismo Paralímpico ao longo da temporada.

Entre os representantes está Antônio Carlos Mendes, que competirá nos 1.500 e 5.000 metros, na classe T11, destinada a atletas com deficiência visual total.

Tetracampeão brasileiro nos 5.000 metros, o fundista espera ampliar a sequência de conquistas.

“Estamos confiantes de que vamos fazer um bom Brasileiro. Fizemos um trabalho voltado para essa competição e esperamos sair daqui com mais um título, tanto individual quanto por equipe”, afirmou Antônio Carlos.

A competição também marcará a estreia de Luana Nascimento, de 17 anos, no Campeonato Brasileiro Adulto.

Atleta da classe F43, destinada a competidores com deficiência nos membros inferiores, ela chega após conquistar três medalhas de bronze no Brasileiro de Atletismo Paralímpico de Jovens, nas provas de lançamento de dardo, lançamento de disco e arremesso de peso.

“Estou preparada. Nunca imaginei chegar até aqui. Não tenho palavras para agradecer. Estou feliz demais por essa oportunidade. Quero dar o meu máximo e conquistar uma medalha, se Deus quiser”, declarou Luana.

Competição
De acordo com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), organizador do evento, 841 atletas estão inscritos nesta edição. O campeonato encerra a temporada nacional do atletismo paralímpico em 2026.

“Sabemos que conquistar cinco títulos consecutivos é um desafio enorme, mas temos uma equipe comprometida e preparada para lutar por esse objetivo. Cada atleta e cada profissional da nossa delegação tem um papel importante nessa caminhada”, destacou Natanael Barros, diretor executivo da APA Petrolina e chefe da delegação.

As provas terão transmissão ao vivo pelo canal oficial do CPB no YouTube.

Além dos resultados no paradesporto, a APA Petrolina também mantém atletas no atletismo olímpico.

Entre eles estão Justino Pedro da Silva, bicampeão da Maratona do Rio de Janeiro, em 2021 e 2022, e campeão do Pan-Americano de Maratona de 2023, na Venezuela.

Outro destaque é Mirela Saturnino, bicampeã sul-americana de maratona, em 2017 e 2022, e vencedora da Maratona do Rio de Janeiro em 2021.

No atletismo paralímpico, a associação também conquistou o Campeonato Brasileiro de Jovens de 2025 e foi eleita Clube Destaque no Prêmio Paralímpicos de 2024.

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