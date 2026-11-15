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Esporte Paralímpico APA Petrolina conquista pentacampeonato brasileiro de atletismo paralímpico Equipe pernambucana conquista a edição de 2026, disputada em São Paulo, e alcança a marca histórica de cinco títulos consecutivos

A APA Petrolina conquistou, no último sábado (14), o pentacampeonato brasileiro de atletismo paralímpico, ampliando uma sequência de conquistas iniciada em 2022. A edição de 2026 foi disputada no Estádio Ícaro de Castro Mello, no Ibirapuera, em São Paulo.

A equipe pernambucana somou 513,75 pontos, uma vantagem de 173,25 pontos sobre a vice-campeã, ADD/SP, que terminou a competição com 340,50 pontos. A terceira colocação ficou com o Sesi -SP, que acumulou 300,75 pontos.

Ao longo dos três dias de competição, a APA conquistou 44 medalhas, sendo 15 de ouro, 17 de prata e 12 de bronze, além de estabelecer quatro recordes brasileiros.

O pentacampeonato amplia a sequência vitoriosa da APA Petrolina, que já havia conquistado os títulos nacionais de 2022, 2023, 2024 e 2025. Para o diretor executivo da instituição, Natanael Barros, o resultado representa o trabalho desenvolvido ao longo dos anos e o comprometimento dos atletas e profissionais envolvidos na preparação da equipe.

"Esse pentacampeonato é resultado de muito trabalho, dedicação e planejamento. É uma conquista que representa a força dos nossos atletas, treinadores e de todos que fazem parte do clube. Estamos muito felizes por alcançar o quinto título consecutivo e mostrar, mais uma vez, a força do esporte paralímpico do Sertão de Pernambuco."

A APA Petrolina participou da edição de 2026 do Campeonto Brasileiro com uma delegação de 62 integrantes, formada por 39 atletas, seis atletas-guias e 17 profissionais da comissão técnica e staff. Durante os três dias de competição, os representantes da equipe disputaram provas de pista e campo, contribuindo para a pontuação coletiva que garantiu mais um título nacional.

APA Petrolina

A APA Petrolina consolidou-se como uma das principais referências do atletismo olímpico e paralímpico do país. No alto rendimento olímpico, o clube conta com atletas como Justino Pedro da Silva, bicampeão da Maratona do Rio de Janeiro (2021 e 2022) e campeão do Pan-Americano de Maratona, na Venezuela (2023), além de Mirela Saturnino, bicampeã sul-americana de maratona (2017 e 2022) e campeã da Maratona do Rio de Janeiro (2021).

No paradesporto, a APA Petrolina é reconhecida como uma potência nacional. A entidade é pentacampeã consecutiva do Campeonato Brasileiro de Atletismo Paralímpico (2022, 2023, 2024, 2025 e 2026), além de campeã nacional da temporada 2025 e campeã do Campeonato Brasileiro de Jovens 2025. Em 2024, a associação também foi eleita Clube Destaque no Prêmio Paralímpicos, reforçando sua relevância no cenário esportivo nacional.

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