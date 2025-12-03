A- A+

ATLETISMO APA Petrolina dispara na liderança do Brasileiro de Atletismo Paralímpico Atletas mostram mais um bom desempenho e colocam a equipe na frente na disputa pelo título nacional

A Associação Petrolinense de Atletismo (APA) encerrou o segundo dia do Campeonato Brasileiro de Atletismo Paralímpico na liderança da classificação geral.

A equipe, que busca o tetracampeonato nacional, manteve o ritmo forte nessa terça-feira (2), ampliando o total de medalhas e abrindo vantagem sobre os principais concorrentes.

Na pontuação parcial divulgada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), a APA ocupa o topo da tabela com 385 pontos, 160,5 pontos à frente do Sesi, segundo colocado.

Athilla Anderson Ferreira foi o grande nome da equipe no segundo dia de provas. O atleta se destacou ao conquistar a medalha de ouro e estabelecer o novo recorde brasileiro no lançamento de dardo, na classe F46, para atletas com deficiência em um dos membros superiores.

Athilla, que já era o recordista da prova, melhorou a própria marca ao atingir 47m69, superando os 46m19 anteriores.

"Consegui encaixar um lançamento legal, aquele que a gente sente que realmente foi bom. Eu vinha treinando com foco nessa competição e sabia que tinha condições de ser campeão brasileiro e melhorar a minha própria marca, que já era o recorde. Deu tudo certo e estou muito feliz com essa nova conquista", celebrou o atleta.

O coordenador da delegação, Natanael Barros, destacou que o desempenho da equipe está dentro do que foi planejado pela comissão técnica e que está confiante para a conquista do título.

"A equipe está respondendo muito bem às expectativas. Os atletas têm mostrado maturidade e entrega. A liderança após dois dias de competição reforça que estamos no caminho certo para a conquista do tetracampeonato", afirmou Natanael.

Outro destaque é que a APA já superou o número de medalhas de ouro conquistadas em toda a edição de 2024, quando garantiu o tricampeonato. Foram 19 no ano passado, contra 21 ouros somados até agora.

A competição segue até esta quarta-feira (3), no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, quando será definida a grande campeã nacional.

Delegação com 60 integrantes

A APA trouxe a São Paulo sua maior delegação desde que passou a disputar o Brasileiro: 42 atletas, totalizando mais de 60 integrantes entre guias, comissão técnica e staff.

O técnico Marciano Barros, que treina 14 atletas e 3 guias da equipe, destaca o amadurecimento coletivo do grupo. Ele explica: "Estamos trazendo atletas de várias classes, com grandes chances de medalhas e pontuar em provas decisivas. A mescla entre referências experientes e novos talentos amadureceu muito o elenco. É um time preparado para vencer, mas também consciente da pressão que acompanha o tricampeão."

