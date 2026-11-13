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PERNAMBUCO APA Petrolina inicia Brasileiro Paralímpico com 18 medalhas e dois recordes batidos Equipe pernambucana soma cinco ouros, oito pratas e cinco bronzes no primeiro dia de competição e busca o pentacampeonato nacional

A APA Petrolina conquistou 18 medalhas e estabeleceu dois recordes brasileiros no primeiro dia do Campeonato Brasileiro de Atletismo Paralímpico, na última quinta-feira (12), em São Paulo.

A equipe pernambucana encerrou a abertura da competição com cinco ouros, oito pratas e cinco bronzes, no Estádio Ícaro de Castro Mello, no Ibirapuera. Atual tetracampeã nacional, a associação disputa o torneio em busca do quinto título consecutivo.

Entre os destaques do primeiro dia esteve Marcelo Rumão, responsável pelo primeiro ouro da equipe. O atleta venceu os 1.500 metros da classe T13, destinada a competidores com deficiência visual, com o tempo de 4min09s.

Em recuperação de uma lesão no tendão, Rumão comentou sobre as dificuldades enfrentadas na prova.

“A prova foi bastante desafiadora, principalmente porque venho de uma lesão no tendão e ainda não estou 100%. Mas consegui fazer uma boa prova e cruzar a linha de chegada em primeiro lugar. Essa conquista é fruto de muito trabalho, dedicação e superação”, destacou Marcelo.

Outro ouro veio com Gonçalo Rodrigues, vencedor dos 1.500 metros da classe T46, para atletas com deficiência nos membros superiores.

Ele completou a prova em 4min04s82 e registrou sua melhor marca pessoal. Antes da competição, os dois atletas passaram por um período de preparação na Colômbia.

Gonçalo Rodrigues, que também conquistou a medalha de ouro nos 1.500 metros | Foto: APA/Divulgação

“Foi uma prova muito especial. Conquistei o ouro com minha melhor marca pessoal, resultado de muito treino, dedicação e perseverança. É um trabalho que venho desenvolvendo há bastante tempo com meu treinador”, afirmou Gonçalo.

Recordes brasileiros

Nas provas de campo, a pernambucana Maria Luana, de 17 anos, natural de Ouricuri, no Sertão, estabeleceu um recorde brasileiro no arremesso de peso da classe F43.

Com a marca de 9,26 metros, a atleta superou em 52 centímetros o recorde mundial adulto de referência da categoria, que era de 8,74 metros, registrado em 2019.

O resultado, no entanto, não poderá ser homologado como recorde mundial porque Maria Luana ainda não possui classificação funcional internacional. A marca foi reconhecida como recorde brasileiro.

Maria Luana, de 17 anos, bateu o recorde nacional alcançando 9,26 metros no arremesso de peso da classe F43 | Foto: APA/Divulgação

“Eu pensei assim: vou dar o meu melhor. Se eu não ganhar, não tem nada, não. Aí, de repente, no segundo lançamento, quebrei o recorde. Fiquei sem acreditar. Corri para os braços do professor Ramon, comecei a chorar e a comemorar a vitória”, contou.

O segundo recorde brasileiro da APA Petrolina foi estabelecido por Tathiane Tavares, que alcançou 7,57 metros no arremesso de peso da classe F63, destinada a atletas com deficiência nos membros inferiores que competem com prótese.

A atleta relacionou a conquista ao momento familiar que enfrenta, com a mãe em tratamento contra um câncer.

“Esse resultado tem um significado muito maior para mim. Minha mãe está passando por um câncer, e o medo me fez desacreditar dos resultados que obtive nos treinos. Mas Deus, mais uma vez, me honrou, e o resultado veio em meio ao caos que eu estava vivendo. Toda honra e glória a Deus”, declarou.



Busca pelo penta

A APA Petrolina participa do Brasileiro com uma delegação de 62 integrantes, sendo 39 atletas, seis atletas-guias e 17 profissionais da comissão técnica e staff. A equipe conquistou os títulos nacionais de forma consecutiva entre 2022 e 2025 e tenta ampliar a sequência nesta edição.

A competição segue até sábado (14), no Estádio Ícaro de Castro Mello, em São Paulo. A equipe pernambucana volta a competir nesta sexta-feira (13), segundo dia de disputas.

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