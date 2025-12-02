A- A+

Paratletismo APA Petrolina inicia participação no Campeonato Brasileiro de Atletismo Paralímpico com 17 medalhas Competição segue até a quarta-feira (3), no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo

A caminhada na busca pelo tetracampeonato do Brasileiro de Atletismo Paralímpico começou de forma positiva para a Associação Petrolinense de Atletismo (APA). Já no primeiro dia de competição, que ocorreu nessa segunda-feira (1º), a equipe pernambucana conquistou 17 medalhas, sendo 10 de ouro, três de prata e quatro de bronze.

Um dos destaques do dia foi André Albuquerque, estreante no Campeonato Brasileiro. Na disputa do arremesso de peso, na classe F44 (atletas com deficiência nos membros inferiores), o competidor garantiu a medalha de ouro com a marca de 12m40.

"É uma sensação incrível ganhar ouro logo na estreia. Treinei muito para esse momento e quero continuar evoluindo para alcançar novas conquistas. Estou muito feliz", destacou o atleta.

André Albuquerque garantiu a medalha de ouro na disputa do arremesso de peso da classe F44. Foto: APA/Divulgação

Outro momento marcante foi protagonizado por Jonas Raíran dos Santos, natural de Ouricuri, no Sertão de Pernambuco, que brilhou nos 100m da classe T36 (atletas com paralisia cerebral). Além de conquistar o ouro, ele também alcançou a sua melhor marca pessoal, com o tempo de 12.09.



"Eu vim para fazer o meu melhor. Quando cruzei a linha e vi o resultado, fiquei muito feliz. Essa conquista é para a APA, meu treinador, minha família e para todo mundo que acredita em mim", disse o atleta.



A APA volta ao Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, nesta terça-feira (2) para mais um dia de provas decisivas. A competição segue até quarta-feira (3).

Delegação

A APA levou a sua maior delegação desde que passou a disputar o Brasileiro, com 42 atletas, totalizando mais de 60 integrantes entre guias, comissão técnica e staff.

"Estamos com 42 atletas, nosso maior grupo até hoje. Isso mostra renovação, amplitude e capacidade de competir em diferentes classes funcionais. A expectativa é manter o nível que nos colocou no topo nos últimos três anos, mas sabemos que será uma disputa duríssima", disse o coordenador de projetos, Natanael Barros.

O técnico Marciano Barros, que treina 14 atletas e três guias da equipe, destacou o amadurecimento coletivo do grupo.

"Estamos trazendo atletas de várias classes, com grandes chances de medalhas e pontuar em provas decisivas. A mescla entre referências experientes e novos talentos amadureceu muito o elenco. É um time preparado para vencer, mas também consciente da pressão que acompanha o tricampeão", afirmou.

