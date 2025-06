Atleta da APA Petrolina, Justino Pedro da Silva é o melhor brasileiro na Maratona do Rio 2025

A- A+

O maratonista Justino Pedro da Silva, da Associação Petrolinense de Atletismo (APA), foi o melhor brasileiro na Maratona do Rio de Janeiro 2025, realizada neste domingo (22).

Aos 40 anos, o atleta cruzou a linha de chegada com o tempo de 2h19min35s e conquistou o 3º lugar geral da prova, ficando atrás apenas dos quenianos Joshua Kipkemboi Kogo e Josphat Kiprotich.





Justino já havia vencido a Maratona do Rio em 2021 e 2022, e mais uma vez mostrou sua força e regularidade em uma das provas mais tradicionais da América Latina.

"Estar no Rio novamente e ser o melhor brasileiro na prova é motivo de muita alegria e satisfação. Sou bicampeão da prova e recordista em 2021, e me sinto praticamente em casa quando estou aqui. Agradeço à torcida, à minha família, à equipe da APA Petrolina e aos patrocinadores Nubank, Seiva do Vale e GDM pelo apoio constante, que nos permite desenvolver nosso trabalho com uma boa estrutura", afirmou o atleta.

Outro destaque da equipe sertaneja foi Givaldo Araújo Sena, que terminou em 5º lugar, com o tempo de 2h23min22s, reforçando o excelente desempenho da APA na elite do atletismo brasileiro.





O treinador Marciano Barros, responsável pela equipe de maratonistas da APA, comemorou o resultado dos seus atletas.

"Ver dois atletas da APA entre os cinco melhores da Maratona do Rio é motivo de muito orgulho. É fruto de muito trabalho e dedicação, tanto dos atletas quanto do clube, que trabalha para oferecer as melhores condições possíveis de treino, acompanhamento e estrutura. Esse resultado mostra que, mesmo longe dos grandes centros, é possível fazer atletismo de alto nível e competir de igual para igual com os melhores do país e do mundo", destacou Marciano.

A Maratona do Rio contou com milhares de corredores do Brasil e do exterior, passando por alguns dos principais pontos turísticos da cidade, como Leblon, Ipanema, Copacabana e o Aterro do Flamengo.

O evento tem Selo Ouro e Permit da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e é uma das provas mais importantes do calendário nacional.

