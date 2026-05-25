A- A+

PETROLINA Associação Petrolinense participa de audiência pública sobre paradesporto no Senado Federal Diretor-executivo da associação representará Pernambuco em debate sobre políticas públicas e fortalecimento do setor

A Associação Petrolinense de Atletismo (APA) participa, nesta quarta-feira (27), de uma audiência pública no Senado Federal, em Brasília, para discutir a formulação de políticas públicas voltadas ao paradesporto nacional. O convite à entidade do Sertão de Pernambuco ocorre em função dos resultados obtidos pela instituição em competições e projetos de inclusão no Estado.

O debate, que acontece às 9h no anexo II do Senado, foi convocado pela Comissão de Esporte da casa. O objetivo do encontro é avaliar as ações de fortalecimento do segmento dentro do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos (CBCP), além de traçar metas para o orçamento e fomento de projetos futuros.

A instituição será representada pelo diretor de projetos, Natanael Pereira Barros. De acordo com o dirigente, o encontro é estratégico para descentralizar as discussões sobre o tema. “Será uma oportunidade importante para compartilhar nossas experiências, apresentar os resultados que temos conquistado no paradesporto e contribuir com o debate sobre políticas públicas para o setor”, destacou.

Sobre a APA

Sediada no Sertão do Estado, a APA Petrolina atua no atletismo olímpico e paralímpico. No alto rendimento paralímpico, a associação detém os títulos do Campeonato Brasileiro de Atletismo Paralímpico das temporadas de 2022, 2023, 2024 e 2025, além do Campeonato Brasileiro de Jovens 2025.

Na modalidade olímpica, a equipe conta com competidores de maratona como Justino Pedro da Silva, vencedor da Maratona do Rio de Janeiro (2021 e 2022), e Mirela Saturnino, que venceu a mesma competição em 2021.

Veja também