APA Petrolina conquista 11 medalhas em três grandes competições nacionais de atletismo

O fim de semana foi de importantes conquistas para a Associação Petrolinense de Atletismo (APA). Entre a sexta-feira (7) e o domingo (9), a equipe do Sertão Pernambucano brilhou em três competições nacionais realizadas em São Paulo: a Copa Brasil de Provas Combinadas, a Copa Brasil de Meio-Fundo e Fundo e a Copa Brasil de Marcha Atlética.

Na Copa Brasil de Meio-Fundo e Fundo, realizada em Bragança Paulista, Anastácia Rocha foi o grande destaque da equipe, conquistando três pódios: prata nos 3.000m com obstáculos e bronze nas provas de 5.000m e 10.000m rasos. Joelson Pereira também brilhou, ficando com o bronze nos 800m. Na categoria Sub-20, Antônio Gabriel Leite faturou a prata nos 5.000m e o bronze nos 3.000m.

Anastácia Rocha faturou 3 medlahas na Copa Brasil de Meio-fundo e fundo. Foto: APA Petrolina/Divulgação.

Também em Bragança, a APA seguiu com grande desempenho na Copa Brasil de Provas Combinadas. Andrielly Luzia da Silva garantiu o bronze no Heptatlo, na categoria Sub-18. No sub-20 masculino do Decatlo, Robert da Silva ficou com a prata e Otávio dos Santos conquistou o bronze. Com os resultados, o clube terminou a competição como vice-campeão no masculino e terceiro colocado na classificação geral.

Além disso, a equipe também marcou presença no pódio da Copa Brasil de Marcha Atlética, realizada na capital paulista. Kaio Ruan Lima conquistou a medalha de prata nos 10km, na categoria Sub-18, enquanto Ítalo Nathanael Almeida ficou com o bronze nos 5km, na categoria Sub-16.

Medalhistas da APA na Copa Brasil de Marcha. Foto: APA Petrolina/Divulgação.

