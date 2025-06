A- A+

Atletismo Com mais de 100 medalhas, APA Petrolina domina etapa Recife do Meeting Paralímpico Com mais de 70 paratletas, a APA levou a maior delegação à competição e dominou boa parte das provas de pista e campo

A Associação Petrolinense de Atletismo (APA) teve uma atuação de grande destaque na etapa Recife do Meeting Paralímpico, realizada no último fim de semana no Centro Esportivo Santos Dumont, em Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana.

A equipe alcançou um desempenho expressivo, conquistando 102 medalhas no total, sendo 68 de ouro, 21 de prata e 13 de bronze.

Com mais de 70 paratletas, a APA levou a maior delegação à competição e dominou boa parte das provas de pista e campo. Segundo o coordenador da delegação, o técnico Givanildo Marcos, o desempenho da equipe refletiu o trabalho consistente de preparação dos atletas.

"Foi uma participação sólida, com resultados muito positivos, tanto no desempenho técnico quanto na evolução individual. Contamos com muitos estreantes na delegação, algo muito animador, pois revela o surgimento de novos talentos, vários deles com grande potencial. Encerramos o Meeting com uma quantidade expressiva de medalhas, o que comprova a consistência do trabalho da equipe", destacou Givanildo.

Entre os estreantes citados pelo treinador, estava a paratleta Lícia Avelino, de 19 anos, natural de Bodocó, no Sertão de Pernambuco. Ela participou pela primeira vez de uma competição oficial, menos de oito meses após perder os movimentos das pernas em um acidente, quando foi atingida por um equipamento de som durante um evento.

Lícia competiu nas provas de lançamento de disco e dardo na classe F55 (atletas cadeirantes) e fez bonito ao conquistar duas medalhas de ouro.

"Estava muito nervosa, foi tenso, mas foi bom. Deu tudo certo. Ganhei e estou feliz", disse a jovem, exibindo com orgulho suas primeiras medalhas.

Lícia Avelino estreante em competição ganhou duas medalhas. Foto: APA/Divulgação.

O Meeting Paralímpico é promovido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e integra o calendário oficial do paradesporto nacional. Vale lembrar que a APA Petrolina é a atual tricampeã brasileira da modalidade.



