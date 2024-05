A- A+

Atletismo APA tem dois atletas convocados para o Campeonato Sul-Americano de Corrida de Rua Prova será realizada no dia 26 de maio, em Assunção, no Paraguai

Os pernambucanos Justino Pedro da Silva e Mirela Saturnino foram convocados para representar o Brasil no Campeonato Sul-Americano de Corrida de Rua, que será realizado no dia 26 de maio, em Assunção, no Paraguai. Os atletas da Associação Petrolinense de Atletismo (APA) vão disputar a prova da meia maratona (21km).

Essa é a terceira convocação de Justino para representar o Brasil em uma competição. A estreia foi em março de 2023, quando o corredor foi campeão e recordista da maratona do Campeonato Pan-Americano realizado na Venezuela. No mesmo ano, o corredor esteve no Mundial de Atletismo em Budapeste, onde terminou a maratona na 58ª colocação.

"Confesso que estou muito feliz. É muito gratificante poder representar o nosso Brasil, ainda mais em uma meia maratona. Já representei o Brasil por duas vezes, mas foi em maratonas. Então, agora será para mim um prazer defender o nosso país nessa prova. Se Deus quiser, estarei pronto para ir lá e dar o melhor, como sempre fiz”, projetou Justino.

Mirela Saturnino já é veterana em convocações. Inclusive, a atleta tem no currículo o título do Campeonato Sul-Americano de Maratona do ano de 2022, que também foi realizado no Paraguai. Agora, o desafio será colocar o Brasil no lugar mais alto do pódio na prova da meia maratona do Sul-Americano de Corrida de Rua.

"Estou muito feliz e orgulhosa por poder representar mais uma vez o Brasil em uma competição sul-americana. Estou bem fisicamente, psicologicamente e espiritualmente, e irei para esta competição para dar o meu melhor", destacou Mirela.



