A- A+

Atletismo Paralímpico APA vai em busca do bicampeonato do Brasileiro de Atletismo Paralímpico A equipe pernambucana é a atual campeã brasileira

A equipe da Associação Petrolinense de Atletismo (APA) embarca nesta quarta-feira (14) para a cidade de São Paulo, onde buscará a conquista do seu segundo título do Campeonato Brasileiro de Atletismo Paralímpico. A competição será realizada entre os dias 15 e 17, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, com a participação dos principais clubes do Brasil.

Atual campeã e única equipe do Norte/Nordeste a ter conquistado o título nacional, a APA está confiante e determinada a brigar pelo bicampeonato da competição.

"Nossos atletas e comissão técnica se dedicaram ao máximo durante o período de preparação, e estamos confiantes de que podemos mais uma vez conquistar o título de campeão nacional. Sabemos da responsabilidade de sermos os atuais campeões, pois nos tornamos a equipe a ser batida. Mas o grupo está focado e pronto para buscar esse bicampeonato", afirmou o diretor executivo da APA e chefe da delegação, Natanael Barros.

Para a disputa do campeonato, o clube contará com uma delegação formada por 53 integrantes, entre atletas, comissão técnica e staff. Uma equipe maior em comparação ao ano de 2022.

"Vamos ter 35 atletas competindo em diversas provas de campo e pista, o que corresponde a cerca de 30% a mais em relação ao ano passado, quando fomos campeões. Isso mostra o quanto nossa equipe se fortaleceu, pois apenas os oito melhores do ranking nacional podem participar do campeonato", destacou Natanael.

Veja também

futebol Vini Jr. comemora chegada de Bellingham ao Real Madrid: "Bem-vindo ao melhor do mundo"