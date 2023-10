Apático, Brasil perde Neymar lesionado e é derrotado pelo Uruguai, pelas Eliminatórias

A- A+

Eram 37 jogos de invencibilidade nas Eliminatórias Sul-Americanas, além de 22 anos sem perder para o adversário da noite desta terça-feira (17). Números que terão que ser reconstruídos ao longo do tempo. Com direito a olé, no quarto jogo de Fernando Diniz à frente da Seleção, o Brasil perdeu para o Uruguai, por 2x0, no Centenário, em Montevidéu, pela 4ª rodada da competição que dá vaga para a Copa do Mundo de 2026. O resultado fez a equipe verde-amarela estacionar nos sete pontos e cair para a terceira colocação. Com a mesma pontuação, os uruguaios assumiram a vice-liderança.

Contra a Venezuela, a fraca atuação no empate em Cuiabá já tinha ligado um alerta na Seleção. Diante do Uruguai, apesar de algumas modificações na formação inicial, tampouco foi diferente. O Brasil foi para o intervalo sem dar um chute a gol sequer. Até teve a posse de bola. A maior parte dela, porém, no campo defensivo. Do quarteto ofensivo, com muita movimentação, apenas Gabriel Jesus teve algum destaque. No mais, com Neymar, Rodrygo e Vinícius Júnior apagados, o ataque virou presa fácil para a boa marcação uruguaia.

O camisa 10 brasileiro ainda virou preocupação ao deixar o campo no fim do primeiro tempo com uma lesão no joelho. Richarlison foi acionado por Diniz. Três minutos antes, entretanto, presenciou de dentro do gramado aos donos da casa abrirem o placar no único chute da etapa inicial. Maximiliano Araújo ganhou sem dificuldades de Marquinhos e cruzou na medida para Darwin Núñez botar o Uruguai em vantagem.

Apático e sem sua principal referência ofensiva, o Brasil do segundo tempo pouco fez de diferente. A única e melhor oportunidade aconteceu na bola parada. Em cobraça de falta, Rodrygo carimbou o travessão do goleiro Rochet. Na retaguarda, a impressão era que o Uruguai poderia ampliar o placar a qualquer momento, em meio aos vacilos da zaga brasileira. Aos 31 minutos, assim foi feito. Darwin Núñez recebeu na área após arremesso de lateral, venceu a disputa com Casemiro e Gabriel Magalhães e achou De La Cruz no meio da área para dar números finais ao confronto.

Ficha do jogo

Uruguai 2

Rochet; Nández (Bruno Méndez), Ronald Araújo, Cáceres e Mathías Oliveira; Ugarte, Valverde, De la Cruz, Pellistri (Piquerez); Maximiliano Araújo (Vecino) e Darwin Núñez. Técnico: Marcelo Bielsa

Brasil 0

Ederson; Yan Couto (David Neres), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto (Guilherme Arana); Casemiro, Bruno Guimarães (Raphael Veiga) e Neymar (Richarlison); Vinícius Júnior (Matheus Cunha), Rodrygo e Gabriel Jesus. Técnico: Fernando Diniz

Local: Centenário (Montevideu-URU)

Árbitro:Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Alberto Ponte e Antoni García (ambos da VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Gols: Darwin Núñez, aos 41' do 1T e De La Cruz, aos 31' do 2T (URU)

Cartões amarelos: Darwin Núñez, Ronald Araújo, Nández (URU); Rodrygo, Casemiro, Gabriel Jesus, Matheus Cunha, Ederson (BRA)

