Apático, Palmeiras perde para a LDU na semifinal da Libertadores
Equatorianos venceram por 3x0, no estádio Casa Blanca, no jogo de ida da fase que antecede a decisão. Duelo de volta será semana que vem, no Allianz Parque
Com um “apagão” no primeiro tempo, o Palmeiras foi derrotado por 3x0, nesta quinta-feira (23), para a LDU, do Equador, no jogo de ida da semifinal da Libertadores da América. O encontro da volta será na próxima quinta, no Allianz Parque. O Verdão terá de ganhar por quatro gols de diferença para avançar diretamente para a final. Por três, levará a decisão para as penalidades.
Em menos de dez minutos, o goleiro Carlos Miguel fez três grandes defesas. Sinal de uma LDU que sufocou o Palmeiras no começo do jogo. Atordoado, o time brasileiro tinha dificuldades de ultrapassar o meio-campo.
O tempo foi passando e a pressão só aumentava. Aos 15 minutos, Carlos Miguel não foi capaz de fazer mais um milagre. Quiñonez cruzou rasteiro e Villamil soltou uma bomba de perna esquerda para abrir o placar no Casa Blanca.
Minutos depois, Andreas Pereira parou uma finalização de Quiñonez com o braço esquerdo. Pênalti marcado para a LDU. Alzugaray bateu forte para fazer 2x0. Antes do intervalo, em um contra-ataque letal, Villamil ampliou a vantagem.
Depois de um primeiro tempo terrível, o Palmeiras voltou mais organizado na etapa final. Sosa foi quem teve a melhor chance de marcar, mas parou na excelente defesa de Domínguez. No fim, os brasileiros saíram de Quito com uma derrota que dificultou as chances de garantir vaga na decisão.