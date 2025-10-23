A- A+

Futebol Apático, Palmeiras perde para a LDU na semifinal da Libertadores Equatorianos venceram por 3x0, no estádio Casa Blanca, no jogo de ida da fase que antecede a decisão. Duelo de volta será semana que vem, no Allianz Parque

Com um “apagão” no primeiro tempo, o Palmeiras foi derrotado por 3x0, nesta quinta-feira (23), para a LDU, do Equador, no jogo de ida da semifinal da Libertadores da América. O encontro da volta será na próxima quinta, no Allianz Parque. O Verdão terá de ganhar por quatro gols de diferença para avançar diretamente para a final. Por três, levará a decisão para as penalidades.





Em menos de dez minutos, o goleiro Carlos Miguel fez três grandes defesas. Sinal de uma LDU que sufocou o Palmeiras no começo do jogo. Atordoado, o time brasileiro tinha dificuldades de ultrapassar o meio-campo.

O tempo foi passando e a pressão só aumentava. Aos 15 minutos, Carlos Miguel não foi capaz de fazer mais um milagre. Quiñonez cruzou rasteiro e Villamil soltou uma bomba de perna esquerda para abrir o placar no Casa Blanca.

Minutos depois, Andreas Pereira parou uma finalização de Quiñonez com o braço esquerdo. Pênalti marcado para a LDU. Alzugaray bateu forte para fazer 2x0. Antes do intervalo, em um contra-ataque letal, Villamil ampliou a vantagem.

Depois de um primeiro tempo terrível, o Palmeiras voltou mais organizado na etapa final. Sosa foi quem teve a melhor chance de marcar, mas parou na excelente defesa de Domínguez. No fim, os brasileiros saíram de Quito com uma derrota que dificultou as chances de garantir vaga na decisão.

Veja também