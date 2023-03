A- A+

CLÁSSICO Apenas com torcida do Náutico, Sport vence nos Aflitos pela Copa do Nordeste Confronto aconteceu pela sexta rodada da Copa do Nordeste; extracampo foi marcado por polêmicas sobre presença do público

Encerrada a polêmica sobre a presença do público no Clássico dos Clássicos - segundo do ano - deste sábado (4), o jogo foi iniciado apenas com a torcida do Náutico no Estádio dos Aflitos, mas foram os torcedores do Sport que comemoraram o resultado de 2 a 0, com gols marcados por Fabinho e Luciano Juba. O duelo foi válido pela sexta rodada da Copa do Nordeste de 2023.

O primeiro lance de perigo do jogo aconteceu antes mesmo dos cinco minutos. Labandeira cruzou a bola e mandou para Luciano Juba, que de fora da área mandou forte e por pouco não abriu o placar. O Timbu também teve seu momento de protagonismo, com Júlio chutando forte da primeira área, mas tendo o lance travado pelo goleiro Renan, do Sport.

A última chance de abrir o placar ainda no primeiro tempo, veio com Jorginho, em meio aos quatro minutos de acréscimos. Sozinho na pequena área, essa foi mais uma oportunidade perdida.

No primeiro tempo, o Leão teve nove chances a gol, enquanto os mandantes tiveram apenas quatro. A atuação do goleiro alvirrubro Vágner foi o destaque do clássico na primeira etapa.

Buscando fazer valer a vantagem do mando de campo, o Náutico foi o único que retornou ao gramado com substituições. O treinador Dado Cavalcanti tirou Júlio do ataque, e adicionou Jael.

Porém, foi Vágner Love que assustou. O atacante rubro-negro driblou três adversários sem dificuldade. mas não conseguiu abrir o placar, com a bola indo direto para a linha de fundo.

E o susto continuou. Antes dos 20 minutos, Fabinho avançou e, com um gol de cabeça, balançou as redes de Vágner, cravando o resultado da partida.

Dado Cavalcanti continuou apostando em mexidas, mas sem efeito no placar. Matheus Carvalho assumiu a vaga de Kayon; Gabriel Santiago a de Jean Mangabeira; e Edinho a de Labandeira. Ele também optou por tirar Paul Villero após receber cartão amarelo. O jovem Richarles foi quem entrou.

Instantes depois, Jorginho cruzou e Paulo Miranda, em chute rasteiro, colocou a bola para dentro da rede, marcando assim um gol contra. O lance, no entanto, foi anulado por impedimento de Jorginho.

Os sete minutos de acréscimos na etapa complementar foram suficientes para Luciano Juba ampliar a vantagem do Sport, que agora comemora sua quarta vitória consecutiva.

Vai pra súmula

Na desvantagem de 1 a 0 no placar, torcedores do Náutico arremessaram copos e tênis no gramado, para atingir um dos atletas do Sport que iria cobrar escanteio. O árbitro afastou os jogadores do local e policiais do Batalhão de Choque usaram escudos de proteção para impedir os ataques. O árbitro Caio Max Augusto Vieira (RN) sinalizou que levará à súmula.

Torcida no clássico: uma novela de muitos capítulos

Horas antes da partida ser iniciada nos Aflitos neste sábado, a presença ou não da torcida nas arquibancadas ainda era marcada por indefinição.

No início da tarde, o Sport informou, através de uma nota, que havia solicitado, em petição ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que a partida acontecesse de portões fechados, para evitar “um desequilíbrio técnico”.

Enquanto isso, o Náutico garantiu que não recebeu a intimação do STJD por e-mail, autorizando a venda para o setor visitante, e que “não havia mais tempo hábil” para contratar mais profissionais de segurança e ajustar as catracas, por exemplo.

O Superior acatou o pedido do Leão e determinou que a partida aconteceria sem público. Neste mesmo intervalo, a Secretaria de Defesa Social (SDS) do Governo de Pernambuco ordenou que o jogo acontecesse apenas com a torcida alvirrubra.

A situação só chegou a ser resolvida quando os dois departamentos jurídicos se uniram em um novo documento enviado ao Superior, e pediram para que o jogo acontecesse em formato de torcida única, suspendendo a decisão tomada há pouco pelo órgão. Na medida assinada em conjunto, os clubes recifenses citaram que, apesar do pedido, entendem que “as imposições do Governo de Pernambuco são ilegais e desrespeitam os princípios norteadores do Direito". Também foi citada uma “absurda alegação de prisão dos dirigentes esportivos”.



Ficha técnica

Náutico (0)

Vágner; Victor Ferraz, Denilson, Paulo Miranda e Diego Matos; Jean Mangabeira (Gabriel Santiago), Juan Gauto (Nathan) e Souza; Paul Villero (Richarles), Kayon (Matheus Carvalho) e Júlio (Jael) | Técnico: Dado Cavalcanti

Sport (2)

Renan; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino e Igor Cariús; Fabinho, Ronaldo Henrique (Pedro Martins) e Jorginho (Felipinho); Luciano Juba, Labandeira (Edinho) e Vágner Love | Técnico: Enderson Moreira

Estádio: Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Luís Carlos de Franca Costa (RN) e George Ítalo Antas Nogueira (RN)

Gols: Fabinho (do Sport, aos 18 do 2º T)

Cartões amarelos: Igor Cariús (Sport), Gean (Sport), Gean Carlos (Sport), Anilson (Náutico), Jorginho (Sport), Felipinho (Sport), Júlio (Náutico), Diego Ferreira (Náutico), Paul Villero (Náutico), Fabinho (Sport), Victor Ferraz (Náutico), Sabino (Sport)

Cartões vermelhos: Luís Fernando Flores (auxiliar técnico do Sport)

Público: 7.394

Renda: R$ 119.335,50

