CLÁSSICO DOS CLÁSSICOS Apenas com torcida mandante nos Aflitos, Náutico e Sport empatam em clássico pelo Pernambucano No extracampo, episódios de violência foram registrados com torcedores do Sport "infiltrados" nos Aflitos

Náutico e Sport empataram, pelo placar de 2 a 2, no primeiro Clássico dos Clássicos do ano, válido pelo Campeonato Pernambucano. Com um gol de Ewerthon no fim do primeiro tempo e um de Labandeira aos 16 minutos após o intervalo, os rubro-negros estavam superando o Náutico na noite deste sábado (11), no estádio dos Aflitos. Os mandantes, até então, contavam apenas com um gol de Gabriel Santiago, feito no primeiro minuto da etapa complementar. Mas já nos acréscimos da reta final, Victor Ferraz deixou tudo igual e impediu que a segunda derrota do clube na temporada acontecesse.

Agora o Sport viaja para enfrentar o Ceará longe da Ilha do Retiro, pela Copa do Nordeste, às 21h30 desta terça-feira (14). Já o Náutico, volta a campo às 21h30 da próxima quarta-feira (15), outra vez no estádio dos Aflitos, diante do Fluminense-PI, também pela competição regional.

As arquibancadas do duelo desta noite, aliás, só puderam ser ocupadas pela torcida mandante, como ordena a medida instituída em caráter experimental pelo Governo de Pernambuco e acordada entre o Trio de Ferro e a Federação Pernambucana de Futebol (FPF). A tentativa, com prazo inicial válido até o próximo dia seis de março, é reduzir episódios de violência entre torcidas rivais nos jogos de futebol na capital. Mais uma vez isso não aconteceu.

A partida começou com lances marcados por alta intensidade entre os rivais, com a primeira chance de perigo acontecendo pouco antes dos 20 minutos, com o lateral Luciano Juba aproveitando uma oportunidade de se sobressair à zaga alvirrubra e chutar forte, mas o goleiro Vágner conseguiu mandar a bola para escanteio com as pontas dos dedos.

Não demorou até que a vantagem dos rubro-negros fosse firmada. Vagner Love mandou rasteiro para Ewerthon, que dominou e mandou direto na rede adversária, não dando chances de defesa ao arqueiro.

Um minuto depois a cena nos Aflitos foi marcada pela irresponsabilidade do meia Pedro Martins, de 22 anos, que chutou a bola na direção da torcida do Timbu, dando início a uma confusão generalizada que envolveu jogadores dos dois bancos de reservas e também alguns torcedores. A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) precisou se posicionar para conter os ânimos, sobretudo quando alguns torcedores do Sport foram vistos “infiltrados” em meio aos alvirrubros e deixaram o estádio às pressas.

A tentativa de reação do Náutico no clássico veio tarde, já perto do fim do primeiro tempo, com Souza arriscando, em cobrança de falta, um lance baixo ao lado de Renan, que não teve dificuldades em realizar a defesa.

No intervalo do jogo, mais registros de violência. Enquanto os times estavam nos vestiários, a movimentação continuou nas arquibancadas, com mais torcedores do Sport precisando deixar o espaço escoltados por policiais do Batalhão de Choque.

As duas equipes retornaram ao gramado com alterações. No Leão, Pedro Martins, com três cartões amarelos, saiu para a entrada de João Igor, enquanto Edinho foi substituído por Labandeira. O Timbu só mexeu uma vez, com a entrada de Kayon, na vaga de Regis Tosatti.

O empate não demorou um minuto sequer na etapa complementar. Júlio cruzou rasteiro e Kayon tentou assumir a jogada na sequência, mas foi o camisa 10, Gabriel Santiago, quem marcou o gol de empate.

O placar equilibrado, por sua vez, não se estendeu por muito tempo. Aos 16, o atacante Labandeira ampliou a vantagem do Leão fora de casa, após assistência de Vagner Love.

Com dores, o autor do primeiro gol da vitória, Ewerthon, deixou o gramado mancando. Em seu lugar, o treinador Enderson Moreira acionou Fábio Matheus.

Buscando reação da equipe em campo, o treinador Dado Cavalcanti promoveu mais mudanças. E funcionou. Ele tirou Juan Gauto e acionou Nathan, e mexeu em Gabriel Santiago, que abriu espaço para Fernando Neto, mas o responsável pelo empate foi Victor Ferraz, que balançou as redes aos 46 minutos da reta final do confronto, e deixou tudo igual.

Ficha técnica

Náutico

Vágner; Victor Ferraz, Anilson, Paulo Miranda e Diego Matos; Juan Gauto (Nathan), Souza, Gabriel Santiago (Fernando Neto) e Regis Tosatti (Kayon); Paul Villero e Júlio | Técnico: Dado Cavalcanti

Sport

Renan; Ewerthon, Sabino, Rafael Thyere e Igor Cariús; Fabinho, Pedro Martins (João Igor) e Jorginho; Luciano Juba, Edinho (Labandeira) e Vagner Love (Gabriel Santos) | Técnico: Enderson Moreira

Estádio: Aflitos, no Recife.

Árbitro: José Washington da Silva

Assistentes: Clóvis Amaral da Silva (assistente 01), Karla Renata Cavalcanti de Santana (assistente 02) e Michelângelo Martins de Almeida Júnior (4º árbitro)

Gols: Ewerthon (33’ do 1ºT), Gabriel Santiago (1’ do 2ºT), Labandeira (16’ do 2ºT) e Victor Ferraz (46' do 2º T)

Cartões amarelos: Anilson (Náutico), Pedro Martins (Sport), Deyvson (banco do Sport) e Fernando Neto (Náutico)

Público: 5.226 torcedores

Renda: R$ 72.523,50

