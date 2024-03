Apenas uma dupla brasileira chega às semifinais do Challenge Recife de Vôlei de Praia

A- A+

O Brasil será representado por apenas uma dupla, nas semifinais do Beach Pro Tour Challenge do Recife, neste domingo (24), na Praia do Pina. Evandro e Arthur Lanci seguem firmes na disputa e já somam importantes pontos na corrida por uma vaga no Jogos Olímpicos de Paris deste ano.



Neste sábado (23), o Brasil chegou com seis duplas ainda vivas nas disputas, sendo duas no feminino e quatro no masculino. Elize Maia e Thamela; George e André e Pedro Solberg e Guto caíram ainda nas primeiras partidas do dia. Tainá e Victoria; Vitor Felipe e Renato e Evandro e Arthur avançaram todos às quartas de final, mas apenas a última dupla seguiu mais adiante na competição.

Evandro e Arthur bateram os australianos Carracher e Nicolaidis sem grandes sustos, placar de 2 sets a 0 (21/15 e 21/11), na primeira partida do dia. Na sequência, foi a vez de enfrentar a dupla americana de Schalk e Bourne. O desafio foi maior, vitória no tie-break, 2 sets a 1 (21/17, 14/21 e 15/10).

Por outro lado, Tainá e Victoria e Vitor Felipe e Renato pararam em duplas autraslianas. As brasileiras caíram por 2 sets a 0 (21/18 e 28/26). Já os rapazes até começaram bem, mas sofreram a virada e foram eliminados no tie-break por 2 sets a 1 (15/21, 21/15 e 15/12).

Reta final

Os adversários dos brasileiros por uma vaga na semifinal serão Evans e Budinger, outra dupla americana no caminho de Evandro e Arthur. Os norte-americanos venceram os noruegueses Mol e Bernsten por 2 sets a 0 (21/15 e 21/12). Na outra semifinal masculina, o confronto fica entre os irmãos Bello, que representam a Inglaterra e os cubanos Diaz e Alayo.

24/03 (Domingo) – Semifinais – 8h às 12h – Disputas pelo bronze e finais – 14h às 18h

Semis femininas

Tina e Anastasija (Letônia) x Paulikiene e Raupelyte (Lituânia) - 8h

Bansley e Bukovec (Canadá) x Ittlinger e Borger (Alemanha) - 9h

Semis masculinas

Evans e Budinger (EUA) x Evandro e Arthur Lanci (Brasil) - 10h

Bello e Bello (Inglaterra) x Diaz e Alayo (Cuba) - 11h

Todas as partidas e os chaveamentos do torneio podem ser conferidos no site da FIVB.



