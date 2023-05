Apesar da anulação da expulsão, Vini Jr desfalca Real Madrid contra Rayo Vallecano nesta quarta (24)

A- A+

Três dias após o lamentável episódio de racismo sofrido por Vinícius Júnior em Valência, durante partida do campeoanto espanhol, o Real Madrid volta aos gramados nesta quarta-feira (24) e encara o Rayo Vallecano, no Santiago Bernabéu, às 14h30, pela 36ª rodada da LaLiga.

Apesar da anulação do cartão vermelho mal-aplicado durante a derrota por 1 a 0 para o Valencia, Vini Júnior não vai para o jogo desta quarta. A decisão de poupar o brasileiro teria vindo do próprio clube e o atacante não está entre os nomes relacionados para a partida.

Além disso, de acordo com o técnico Carlo Ancelotti, o atleta estaria sofrendo com um desconforto na coxa após o duelo do último domingo e segue em recuperação.



Sem disputar outras competições desde a eliminação para o Manchester City na semifinal da Liga dos Campeões, com direito a goleada por 4 a 0 no jogo de volta, o Real Madrid também não briga mais pelo Campeonato Espanhol, que foi conquistado com quatro rodadas de antecedência pelo Barcelona. Assim, já garantido na próxima Champions, e atualmente terceiro colocado de La Liga, com 71 pontos, o clube merengue tenta a vitória para se solidificar na segunda colocação da tabela.

Já o Rayo Vallecano, 11º colocado com 46 pontos, ainda sonha por uma vaga na Liga Conferência da próxima temporada e promete aproveitar o grande desfalque do brasileiro e surpreender o Real Madrid em sua casa.

Luta contra o racismo

Durante a partida do último domingo, torcedores do Valencia entoaram gritos chamando Vinícius Júnior de "macaco" e o brasileiro pôde ser visto claramente abalado, chegando até a pedir para deixar o campo.

Já nos acréscimos, após uma confusão, Vini foi agredido em campo por um dos jogadores adversários, mas, após revisão errônea do VAR, foi o brasileiro quem recebeu o cartão vermelho. Nesta terça-feira (23), a Federação Espanhola comunicou a demissão de Iglesias Villanueva, árbitro de vídeo da partida, que não teria mostrado ao juiz de campo as imagens da agressão a Vini.

Após deixar a partida, o caso do brasileiro gerou uma onda de indignação em todo o mundo, com milhares de declarações de todas as partes do globo em apoio a Vini Jr.

Para a partida desta quarta, a expectativa é que ocorram manifestações contra o racismo no Santiago Bernabéu, assim como nos jogos da última terça no campeonato. Um exemplo marcante foi na partida entre Barcelona e Real Sociedad, quando todos os jogadores seguraram uma faixa com os dizeres "racistas, fora do futebol", além da homenagem do brasileiro Raphinha a Vinícius Júnior.

Onde assistir?

A partida terá transmissão na TV fechada no canal ESPN2 e pelo estreaming Star+.

Veja também

RACISMO Entenda, passo a passo, como racismo sofrido por Vini Jr. na Espanha revoltou o mundo