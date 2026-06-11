Apesar de atrasos salariais, técnico do Santa Cruz garante elenco focado: "Não está interferindo"

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O técnico do Santa Cruz, Cristian de Souza, comentou sobre os salários atrasados que têm atingido o elenco tricolor, mas garantiu que o grupo de jogadores está focado em buscar os objetivos do clube na temporada. No próximo domingo (14), a Cobra Coral visita o Brusque, às 11h, em Santa Catarina, pela Série C.

Na fim de semana passado, os atletas do Snata realizaram um protesto e ficaram dois dias sem treinar. "Não podemos varrer a sujeira para de baixo do tapete. Isso está acontecendo em todas as divisões, infelizmente. Estamos passando por um momento de desajuste financeiro. Temos que ser inteligentes e maduros dentro do vestiário, para que isso não vá para dentro de campo", falou o treinador.

"O sentimento que tenho e passo para o torcedor, de quem está no convívio diário com os jogadores, é que não está interferindo. Estamos treinando em uma intensidade fantástica, com nível de concentração muito alto. Não há o que dizer desse grupo de atletas, sobre o comportamento dentro das sessões de treinamentos", prosseguiu.

Após o elenco faltar o treino do último sábado e ganhar uma 'folga' forçada no domingo, Cristian de Souza afirmou que desde segunda-feira (8) todos estão concentrados em conseguir um bom resultado diante do Brusque, na Arena Simon. Os catarinenses ocupam a vice-liderança, com 18 pontos.

"A partir de segunda-feira, quando retornamos aos trabalhos, focamos em uma semana estratégica já pensando no Brusque, na condição do jogo, muito em cima do adversário e essa vai ser a nossa tônica. Vamos pensar muito em cima daquilo que o adversário vai nos apresentar lá de dificuldade, mas, também, de situações que podemos aproveitar", salientou Cristian.

Com 11 pontos, o Santa Cruz é apenas o 11º colocado da Série C do Brasileiro. São dois pontos atrás do Amazonas, última equipe a integrar a zona de classificação à próxima fase.

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