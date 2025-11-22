A- A+

Automobilismo Apesar de batida, pernambucanos da HB Racing vencem categoria da Porsche Cup Neste sábado (22), Josimar Jr. e Sérgio Ramalho conquistaram o bicampeonato na categoria Endurance Carrera Sport

SÃO PAULO - A dupla pernambucana da HB Racing, composta por Josimar Jr e Sérgio Ramalho, conquistou o título do torneio Endurance Carrera Sport neste sábado (22), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Apesar da batida na volta 94, Josimar e Sérgio alcançaram o bicampeonato da categoria sem muitos apertos.

Os principais concorrentes estavam no carro 80#, Rouman Ziemkiewicz, Nelson Piquet Jr. e Marcos Regadas, chegaram na última etapa na vice-liderança e precisavam tirar 12 pontos de diferença.

Em resumo, os adversários necessitavam terminar em terceiro lugar dos 13 automóveis que disputavam a categoria Carrera Sport.

Contudo, desde o início, o trio enfrentou seguidos problemas com o carro, ficando bem para trás na disputa, sendo apenas o 11° na bandeirada final, chegando a não pontuar em Interlagos.

Dessa forma, com os 83 pontos, Josimar Jr e Sérgio Ramalho ficaram com mais um título no torneio Endurance.

Acidente

Enquanto estava na sexta posição da disputa geral e em terceiro na Carrera Sport, exatamente durante a volta 94, o carro do Josimar foi tocado na traseira, bem ao fim da reta dos boxes, pelo carro 87, que no momento vinha sendo guiado por Caio Chaves - a equipe foi desclassificada.

Apesar da batida forte que destruiu boa parte do carro, Josimar saiu acenando que estava tudo bem, apesar do susto.

Enquanto estiveram na disputa, Josimar e Sérgio fizeram uma pilotagem segura, inclusive, assumindo a liderança geral em alguns momentos.



Vitória

O permambucano Daniel Neumann, com o carro 21, venceu mais uma na categoria challenge rookie.

Ao lado de Gustavo Bandeira, Daniel posicionou o carro à frente dos concorrentes diretos.

*O repórter viajou a convite da HB Racing

