Apesar de batida, pernambucanos da HB Racing vencem categoria da Porsche Cup
Neste sábado (22), Josimar Jr. e Sérgio Ramalho conquistaram o bicampeonato na categoria Endurance Carrera Sport
SÃO PAULO - A dupla pernambucana da HB Racing, composta por Josimar Jr e Sérgio Ramalho, conquistou o título do torneio Endurance Carrera Sport neste sábado (22), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
Apesar da batida na volta 94, Josimar e Sérgio alcançaram o bicampeonato da categoria sem muitos apertos.
Leia também
• Bortoleto sente estreia na chuva e lamenta 18º posto no grid em Las Vegas: "Tudo desandou"
• Pernambucanos buscam título da Porsche Cup Brasil em Interlagos
• Daniel Neumann conquista vitória e quebra recordes na Porsche Cup em Interlagos
Os principais concorrentes estavam no carro 80#, Rouman Ziemkiewicz, Nelson Piquet Jr. e Marcos Regadas, chegaram na última etapa na vice-liderança e precisavam tirar 12 pontos de diferença.
Em resumo, os adversários necessitavam terminar em terceiro lugar dos 13 automóveis que disputavam a categoria Carrera Sport.
Contudo, desde o início, o trio enfrentou seguidos problemas com o carro, ficando bem para trás na disputa, sendo apenas o 11° na bandeirada final, chegando a não pontuar em Interlagos.
Dessa forma, com os 83 pontos, Josimar Jr e Sérgio Ramalho ficaram com mais um título no torneio Endurance.
Acidente
Enquanto estava na sexta posição da disputa geral e em terceiro na Carrera Sport, exatamente durante a volta 94, o carro do Josimar foi tocado na traseira, bem ao fim da reta dos boxes, pelo carro 87, que no momento vinha sendo guiado por Caio Chaves - a equipe foi desclassificada.
Apesar da batida forte que destruiu boa parte do carro, Josimar saiu acenando que estava tudo bem, apesar do susto.
Enquanto estiveram na disputa, Josimar e Sérgio fizeram uma pilotagem segura, inclusive, assumindo a liderança geral em alguns momentos.
Vitória
O permambucano Daniel Neumann, com o carro 21, venceu mais uma na categoria challenge rookie.
Ao lado de Gustavo Bandeira, Daniel posicionou o carro à frente dos concorrentes diretos.
*O repórter viajou a convite da HB Racing