Apesar de boa vantagem, César Lucena prega cautela para o jogo de volta da final do Pernambucano

No primeiro capítulo da final do Campeonato Pernambucano 2024 neste sábado (30), melhor para o Sport, que venceu o clássico diante do Náutico pelo placar de 2x0 nos Aflitos, com gols de Rafael Thyere e Gustavo Coutinho. O Leão leva larga vantagem para o segundo jogo na Arena de Pernambuco, mas para o auxiliar César Lucena, um dos que substituíram o técnico Mariano Soso - suspenso por expulsão na semifinal -, ainda não há nada definido e é preciso atenção na próxima partida.

"Ganhar um clássico na casa do adversário em um jogo de final é importante, porém, já foi frisado aqui, não tem nada ganho. Claro que temos uma vantagem considerável, porém não tem nada definido, vamos trabalhar firme essa semana, recuperar os atletas que ficaram de fora ou aqueles que sentiram algo, para no próximo sábado chegar 100% e se Deus quiser conseguir o título", comentou.

Ao longo dos primeiros 90 minutos da decisão, o Sport foi superior ao Náutico tanto em nível de atuação, quanto aos números da partida. Com mais de 60% de posse de bola e sem sofrer uma finalização sequer no gol, o desempenho rubro-negro foi comemorado pelo auxiliar, que não buscou comentar sobre a demissão de Allan Aal, agora ex-técnico alvirrubro, focando na preparação para a segunda perna da finalíssima.

"Nós sabemos que fizemos um grande jogo, conseguimos uma vantagem importante, porém não tem nada definido. O que aconteceu com o Náutico, essa situação do treinador - demissão de Allan Aal - não cabe a nós. Temos que trabalhar, nos concentrar no que fizemos de bom, melhorar ainda mais, corrigir os erros que tivemos, para fazer um outro grande jogo e quem sabe trazer esse título", disse César.

Vitória em boa hora

Somente no terceiro Clássico dos Clássicos da temporada que o Sport conseguiu enfim triunfar diante do Náutico em 2024. No confronto pela primeira fase do Pernambucano, 1x0 para o Timbu, nos Aflitos. Já na Copa do Nordeste, o Leão deixou a vitória escapar e ficou no empate 2x2, numa Arena de Pernambuco vazia sem a presença do público. César relembrou que o time alvirrubro vinha sendo um calo rubro-negro e destacou a importância de vencer fora de casa. "A conversa ao longo da semana foi essa, de que são 180 minutos, que nós íamos fazer o primeiro jogo fora de casa, uma partida importante, contra um adversário que criou bastante dificuldades para nós. Sabíamos da importância de ganhar o jogo aqui nos Aflitos", refletiu.

