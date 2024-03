A- A+

Sport Apesar de classificação, Soso adota tom crítico com atuação do Sport: "temos que melhorar" Treinador acredita que time teve boas oportunidades para resolver partida contra o Murici-AL durante os 90 minutos

“Temos que melhorar”. Apesar de acreditar que o Sport merecia a vitória, diante do Murici-AL, nesta quarta-feira (13), no tempo regulamentar, o técnico Mariano Soso adotou um tom crítico para avaliar a classificação rubro-negra à terceira fase da Copa do Brasil. Pelo segundo jogo consecutivo na temporada, o clube teve uma atuação irregular. Principalmente no primeiro tempo.

“Pela produção da equipe, criticamente eu interpreto que o Sport pode jogar muito melhor do que jogou hoje”, enfatizou Soso.

“Em fase defensiva, não sofremos muito, foram apenas dois ataques (do Murici). Mas, ofensivamente, geramos situações para ampliar a vantagem. Acho que nossa construção pode ser melhor, mas é um incentivo para o treinador olhar o jogo e, a partir daí, falar para os atletas que podemos fazer melhor, podemos ter um ataque sustentável. É importante para o crescimento do nosso modelo de jogo”, prosseguiu.

Apesar da vantagem construída na etapa inicial, o Sport não demonstrou um bom futebol na Arena de Pernambuco no primeiro tempo. Nos 45 minutos finais, por outro lado, após voltar do intervalo com três modificações, o Leão teve pelo menos cinco boas chances de garantir a classificação no tempo regulamentar. Porém, com a falta de efetividade, a equipe leonina acabou castigada com o gol de Alex Moreira, nos acréscimos.

“Tivemos mais argumentos que adversário para ficar com a vitória. Mas eu acho que a direção de nossos ataques deveria ter sido mais clara. A equipe poderia ter ampliado a vantagem, tivemos boas ocasiões, mas temos que melhorar”, pontuou o treinador.

Passado o confronto com o Murici-AL, o Sport já volta suas atenções para o Campeonato Pernambucano nesta quinta-feira (14). No sábado (16), o Rubro-negro recebe o Santa Cruz, pelo confronto de volta da semifinal do Estadual, às 16h30, na Arena de Pernambuco. No Arruda, as equipes empataram em 1x1.

Veja também

Copa do Brasil Após sofrer gol no fim, Sport vence Murici-AL nos pênaltis e vai à terceira fase da Copa do Brasil