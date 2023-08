A- A+

NÁUTICO Apesar dos dois gols de Ribamar, Náutico joga mal, empata com o Brusque e se complica na Série C Com o resultado, o Timbu terá um jogo de vida ou morte contra o São Bernardo na próxima rodada

Clima cada vez mais tenso. O Náutico visitou, neste sábado (19), o Brusque, pela 18ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida, que marcou a estreia de Bruno Pivetti como técnico alvirrubro, era muito decisiva para a sequência da equipe no torneio, mas, para desespero do Timbu, os três pontos não vieram. Apesar de Ribamar ter marcado duas vezes, seus primeiros gols com a camisa alvirrubra, o Marreco, com tentos de Madson e Wallace, conseguiu reagir e a partida terminou empatada em 2 a 2.

Com isso, o Náutico retornou provisoriamente ao G8, com 26 pontos, mas se complicou ainda mais na briga pela vaga na próxima fase da Série C, já que enfrenta o São Bernardo, no próximo sábado (26), nos Aflitos, com a responsabilidade da vitória para se classificar para o mata-mata da competição.



Já o Brusque, líder e classificado para a próxima fase, entra em campo contra o Operário, segundo colocado, no mesmo dia e horário, para duelar pela primeira posição da tabela.

A partida começou com domínio do Brusque sobre o Náutico. As ações eram determinadas a partir da boa troca de passes do Marreco, que impedia que o Timbu tivesse a bola. Logo aos 10 minutos, veio a primeira boa chance, quando Rodolfo Potiguar experimentou de fora da área, com chute forte e rasante, que esbarrou em boa defesa do goleiro Gabriel Leite.

Aos 17 minutos, o Náutico respondeu. Após bom levantamento em escanteio de Souza, Victor Ferraz apareceu desmarcado no primeiro pau para cabecear a bola na trave. Apesar da superioridade do Brusque, o maior perigo real havia sido do Timbu.

Aos 25 minutos, no entanto, o Náutico encontrou as redes. Souza deu um lindo passe de calcanhar, entre a defesa do Brusque, para que Ribamar, como um centroavante clássico, saísse cara-a-cara com Ruan Carneiro e, com um lindo toque por cobertura, marcasse o seu primeiro gol pelo Alvirrubro, que abriu o placar da partida.



Depois de sair na frente, o Náutico até jogava bem, mas não conseguiu segurar o Brusque por muito tempo. Aos 42 minutos, Gabriel Leite desviou uma bola alçada na área, que sobrou para Madson, livre de marcação, empatar a partida. A partir daí, ambas equipes pressionaram, mas o placar seguiu igual até o fim do primeiro tempo.



Intervalo



O Náutico, que precisava do resultado, voltou do intervalo mais animado na partida, tomando controle das ações, e, ainda no início do segundo tempo, a pressão funcionou. Aos seis minutos, Ribamar, sempre ele, aproveitou sobra de bola na pequena área, saiu novamente cara-a-cara com Ruan Carneiro e, com mais um toque por cobertura, marcou o seu segundo e recolocou o Timbu à frente do placar.





Daí para a frente, o Náutico continuou pressionando, mas era pouco efetivo, enquanto o Brusque, quando teve a oportunidade, soube aproveitar. Aos 25 minutos, após boa cobrança de escanteio, a bola sobrou para o zagueiro Wallace, completamente livre de marcação, que empurrou para as redes e empatou novamente a partida.

Aos 31 minutos, o Brusque quase consegiu virar a partida. O zagueiro Alemão puxou jogada pelo lado esquerdo, chutou forte, cruzado, e a bola explodiu na trave, para alívio alvirrubro. Depois disso, o Náutico não conseguiu mais criar nenhuma boa chance e precisou usar todos os recursos que tinha para segurar a pressão do Marreco e manter o empate em 2 a 2.

Ficha do jogo

Brusque 2

Ruan Carneiro; Danilo Belão, Éverton Alemão, Wallace, Alex Ruan; Rodolfo Potiguar (Luiz Henrique), Madison (Rodrigo), Diego Tavares, Jhemerson, Everton Bala (Lucas) e Olávio (Pedro). Técnico: Luizinho Lopes

Náutico 2

Gabriel Leite; Victor Ferraz, Richardson, Denilson e Bryan (Diego Matos); Jean Mangabeira, Eduardo (Gabriel Santiago), Souza (Elton) e Berguinho; Paul Villero (Maxwell) e Ribamar (Jael). Técnico: Bruno Pivetti

Local: Augusto Bauer (Brusque/SC)

Árbitro: Antônio Dib Moraes de Sousa (PI). Assistentes: Marcio Iglesias Araujo Silva e Maura Cunha Costa (ambos do PI)

Gols: Madson e Wallace (Brusque) | Ribamar (2x) (Náutico)

Cartões Amarelos: Éverton Alemão, Wallace, Danilo Belão, Rodrigo (Brusque) | Berguinho (Náutico)

