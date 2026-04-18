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trajetória Apesar de nunca ter jogado na NBA, Oscar Schmidt participou do All-Star Game de 2017 Brasileiro ficou em quadra por poucos minutos, mas converteu os dois arremessos que tentou

Lenda do esporte brasileiro, Oscar Schmidt nunca jogou na NBA, a maior liga de basquete do mundo. Ele chegou a ser draftado pelo New Jersey Nets (hoje, Brooklyn Nets) em 1984, mas optou por não atuar nos Estados Unidos para seguir jogando pela seleção brasileira. No entanto, 33 anos depois, o brasileiro conseguiu, enfim, fazer uma partida nas quadras americanas.

Em 2017, Oscar foi convidado para o jogo das celebridades do All-Star Game da NBA e voltou às quadras quase 15 anos depois de sua aposentadoria para realizar o jogo que faltava em sua carreira. O "Mão Santa", já com 59 anos, ficou em quadra por poucos minutos, mas converteu os dois arremessos que tentou na vitória de sua equipe, o Leste, sobre o Oeste, por 88 a 59.

A partida também contou com celebridades da música como Nick Cannon, Win Butler e Andy Grammer, além de atores e outros ex-jogadores de basquetes.

Os 88 pontos do Time do Leste foram a maior pontuação já registrada por uma equipe, e sua margem de vitória de 29 pontos foi a segunda maior de todos os tempos. Brandon Armstrong, ex-jogador americano de basquete profissional, ganhou o prêmio de MVP do All-Star Celebrity Game de 2017 com 16 pontos e 15 rebotes.

Mesmo sem ter atuado na NBA, Oscar foi excepcionalmente incluído no Hall da Fama do Basquete dos EUA em setembro de 2013, além de fazer parte do Hall da Fama da Fiba.

Em 2017, ele ganhou uma homenagem especial da franquia em que poderia ter jogado em 1984: recebeu a camisa 14 (que esgotou nas lojas naquele dia) do Brooklyn Nets, aos olhos de Luis Scola e Vince Carter, além de ser reverenciado em quadra.

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