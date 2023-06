Apesar de punição, Sport faz da Ilha uma fortaleza e é o melhor mandante da Série B

A- A+

A conexão entre Sport e Ilha do Retiro na Série B segue em alta. Se na temporada passada, o Leão não perdeu atuando na Praça da Bandeira, em 2023 a invencibilidade continua. Com a punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) no início do ano, ficou a dúvida de como seria o rendimento leonino atuando na condição de mandante. No entanto, entre jogos sem público e outros com torcida exclusiva, o Rubro-negro não tomou conhecimento dos adversários. Em cinco partidas, foram cinco vitórias. Um aproveitamento que o faz ser o melhor dono de casa da Segundona até o momento.

Nas primeiras cinco partidas como mandante na Série B, o Sport teve que atuar na Ilha obedecendo uma determinação do STJD, após a invasão da torcida ao gramado, contra o Vasco, ano passado, também pela Segunda Divisão. Ao todo, foram seis jogos de punição. Porém, o duelo contra o Operário-PR, na edição passada, já tinha acontecido sem a presença da torcida na Arena de Pernambuco. Neste ano, nos dois primeiros jogos em casa sem o apoio da torcida, o Rubro-negro derrotou o Guarani por 2x0, além do Tombense, por 3x2.

Na sequência, já com a presença exclusiva de mulheres, crianças até 12 anos e pessoas com deficiência, mais três resultados positivos. Triunfo por 3x0 sobre o Botafogo-SP, 4x1 perante o ABC e 2x1 frente ao Avaí. Por partida, pouco mais de 18 mil rubro-negros marcaram presença na Ilha, em experiência única para o elenco leonino, que enfatizou o apoio ao longo dos placares construídos.

Em toda a temporada, somando todos os campeonatos, o Sport tem números ainda mais expressivos na Ilha do Retiro. São 20 vitórias e apenas uma derrota - esta por 2x0 para o São Paulo, pelo confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Em outro jogo que fez como mandante, mas este na Arena de Pernambuco, o Leão também acabou tropeçando. Ficou no empate sem gols com o Santa Cruz, em Clássico das Multidões válido pela Copa do Nordeste.

Com dois jogos a menos na tabela da Série B, o Sport volta a atuar em casa apenas no próximo dia 18. Na ocasião, vai receber o Vila Nova, em confronto atrasado da 2ª rodada. Antes, o Leão entra em campo pela Segundona neste final de semana. Domingo, às 11h, visita a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, pela 12ª rodada.

