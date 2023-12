A- A+

SANTA CRUZ Apesar de "situação caótica", presidente do Santa Cruz promete Arruda com fachada de primeiro mundo Bruno Rodrigues diz que desafios no clube coral "são permanentes e gigantescos"

Uma fachada de primeiro mundo no Estádio do Arruda antes de os seis primeiros meses da temporada de 2024 chegarem ao fim. Essa foi a promessa feita pelo presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, neste domingo (17), a três dias de completar o seu primeiro mês à frente do poder Executivo do clube.

“Tudo aqui é uma prioridade, mas nesse primeiro semestre ainda, vamos ter uma fachada de primeiro mundo”, promete.

Ainda sem dar detalhes sobre como a reforma acontecerá, Rodrigues se voltou ao cenário atual, que disse ser marcado por dificuldades, classificando-as como “permanentes e gigantescas”.

Por fim, ele pregou otimismo para o desempenho do Tricolor no ano que vem.

“Os desafios, todos sabem. São permanentes e gigantescos, em todas as áreas. Estamos herdando o clube em uma situação caótica, mas o nosso otimismo é enorme. Eu tenho certeza que os bons dias virão e, a partir de 2024, o Santa Cruz será outro clube”, projeta.

