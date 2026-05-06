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FUTEBOL Apesar de sustos, Sport vence ASA na Ilha do Retiro e avança à semifinal da Copa do Nordeste Fantasma foi perigoso, mas qualidade individual de Felipinho e Thiago Couto decidiram o duelo

Foi com mais emoção do que estava previsto, mas a missão foi cumprida com sucesso. Nesta quarta-feira (06), na Ilha do Retiro, o Sport venceu o ASA pelo placar mínimo de 1x0 devido ao golaço de falta de Felipinho e garantiu vaga na semifinal da Copa do Nordeste.

Como era de se esperar, o Sport tentou apertar desde o início do jogo. Logo aos três minutos, após cruzamento de Felipinho, o volante Biel chegou para desviar, o goleiro Rafael Mariano espalmou e a bola até tocou na trave, com o lance ainda vivo na pequena área, a zaga alagoana conseguiu afastar.

Mesmo jogando mais recuado, o ASA não abriu mão de jogar e Alex Bruno chegou a exigir uma boa defesa de Thiago Couto logo no minuto seguinte. O Fantasma realmente não estava espantado com a Ilha e aos 18 minutos, Higor Leite levou perigo em cobrança de falta que o goleiro rubro-negro defendeu.

O Sport encontrava muita resistência e não conseguia chegar com agressividade. Aos 27 minutos, Marlon mostrou uma alternativa, arriscou de longe e acertou a trave direita do goleiro alagoano.

Por outro lado, o ASA encontrava espaços e teve mais uma boa chance aos 34 minutos. Alex Bruno sustentou a pressão e serviu Marquinhos Brazion, o atacante invadiu a área, deixou a marcação no chão, mas o chute foi para fora.

A última boa chance ainda foi do time de Arapiraca. Aos 46 minutos, Arturzinho acertou o travessão, na volta, Paulinho perdeu o rebote com o gol aberto.

Retorno

Após o intervalo, o jogo voltou a mil por hora. Aos dois minutos, De Pena arriscou e Rafael Mariano defendeu. O goleiro já ligou a contraofensiva e achou Alex Bruno, o camisa 9 girou e mandou a bomba, T. Couto ainda espalmou, mas a bola explodiu no travessão e caiu em cima da linha. Mais um susto na Ilha.

O Sport passou ocupar um pouco mais o campo de ataque com o tempo e chegou com De Pena e depois com Barletta. Em ambas, o goleiro defendeu.

Pressão

Aos 23 minutos, o Leão chegou a abrir o placar com Marcelo Ajul, mas o lance foi anulado pelo VAR por ‘dois toques’ de Carlos De Pena na cobrança de escanteio, ainda na origem do lance.

Já aos 30 minutos, Perotti não aproveitou cruzamento perfeito de Felipinho e a cabeçada saiu pelo lado, apesar do centroavante ter subido sozinho.

O gol parecia estar mais maduro e finalmente saiu aos 34 minutos. Em cobrança de almanaque, Felipinho mandou na coruja, sem chances de defesa e deixou finalmente o Rubro-negro na frente.

Ainda que tenha controlado bem a vantagem, o último susto veio nos acréscimos, após escanteio, Thiago Couto fez o último milagre e sustentou o placar. Agora, o adversário do Leão na semifinal será definido apenas nesta quinta-feira (07). A partir das 19h30, na Arena Batistão, o Confiança recebe o Fortaleza.



Ficha técnica

Sport 1

Thiago Couto; Madson (Augusto Pucci), Marcelo Ajul, Marcelo Benevenuto e Felipinho; Zé Lucas, Biel (Zé Gabriel) e Carlos de Pena (Pedro Martins); Barletta (Max), Marlon (Clayson) e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.

ASA 0

Rafael Mariano; Paulinho, Danilo Mendes, Cristian Lucca (Jonata), Jackson e Arthuzinho (Wesley); Vitão (Richard Franco), Allef e Higor Leite (Yohan); Marquinhos Brazion (Iarley) e Alex Bruno. Técnico: Itamar Schülle.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Wagner Francisco Silva Souza (BA)

Assistentes: Ledes Jose Coutinho Neto e Antonielson Jesus da Silva (ambos da BA)

VAR: Antonio Magno Lima Cordeiro (CE)

Cartões amarelos: Cristian Lucca, Vitão, Rafael Mariano e Alex Bruno (A) Marcelo Benevenuto e Biel (S)

Gol: Felipinho aos 34 do 2T (S)

Público total: 7.811

Renda: R$ 194.952,00



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