Apesar de vitória fora de casa, Sport cai na tabela de classificação da Série B ao fim da rodada

O apito final do jogo entre ABC e Sport, na noite da última sexta-feira (15), cravou a vitória pernambucana por 1 a 0, e também a liderança temporária do Leão na tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro deste ano, com a marca dos 50 pontos. Neste domingo (17), no entanto, o segundo feito se desfez e a equipe do treinador Enderson Moreira agora acaba a rodada em terceiro lugar.

Antes do Sport, estão Vitória (1º), com 52 pontos, e Guarani (2º), com 50. O agora líder conseguiu a disputada ponta de cima da tabela após vencer o Avaí por 3 a 0, sendo dois gols marcados por Léo Gamalho, ex-Santa Cruz.

Já o Guarani, conquistou a vice-liderança por conta do mesmo placar, mas diante da Tombense.

A vitória leonina fora de casa da última sexta, nos instantes finais da partida, foi assinada por um chute do atacante Diego Souza, de 38 anos, que cumpria sua reestreia pelo clube.

Esse balançar da rede foi, ainda, responsável por acabar com uma sequência negativa do clube, de cinco jogos sem vitória na disputa nacional.

Abaixo, confira tabela de classificação da Série B atualizada

Times P J V E D GP GC SG

1-Vitória 52 28 16 4 8 39 25 14

2-Guarani 50 28 14 8 6 36 20 16

3-Sport 50 28 14 8 6 40 26 14

4-Criciúma 48 28 14 6 8 33 24 9

5-Juventude 47 28 14 5 9 29 24 5

6-Vila Nova 46 28 13 7 8 31 17 14

7-Novorizontino 45 27 14 3 10 32 19 13

8-Atlético-GO 44 28 11 11 6 39 35 4

9-CRB 42 28 12 6 10 35 30 5

10-Ceará 41 27 11 8 8 30 27 3

11-Mirassol 40 28 11 7 10 27 26 1

12-Botafogo-SP 38 28 10 8 10 18 29 -11

13-Ituano 33 28 8 9 11 29 31 -2

14-Ponte Preta 33 28 7 12 9 17 22 -5

15-Sampaio Corrêa 31 28 6 13 9 21 28 -7

16-Avaí 30 28 7 9 12 23 37 -14

17-Chapecoense 27 28 6 9 13 29 33 -7

18-Tombense 25 28 6 7 15 30 41 -11

19-Londrina 21 28 5 6 17 24 43 -19

20-ABC 16 28 2 10 16 16 38 -22



