A- A+

Náutico Apesar do desgaste e da dura sequência de jogos, zagueiro do Náutico visa partida da Copa do Brasil Paulo Miranda lamentou o desempenho no clássico mas garantiu que a equipe teve tempo suficiente para recuperar para o próximo confronto

O desempenho do Náutico no Clássico dos Clássicos, no último sábado (4), foi alvo de muitas críticas. Amplamente dominada, a equipe alvirrubra viu o Sport ser superior em vários aspectos do jogo, tanto no plano técnico e tático, quanto que fisicamente. O zagueiro Paulo Miranda refletiu sobre o desempenho da equipe no clássico do último fim de semana e já projetou o confronto da Copa do Brasil, na próxima quinta-feira (9).

“A gente entra em todos os jogos para vencer, sabemos que há o desgaste, tivemos uma sequência de jogos um em cima do outro. É claro que em clássico ninguém quer perder, sabemos que fomos abaixo, poderíamos ter rendido mais, porém a Copa do Nordeste ainda não terminou. O torcedor tem o direito de ficar chateado, nós também ficamos. Sabemos dos fatores que não deixaram a gente ter uma performance à altura do clássico. Agora é focar na Copa do Brasil e espero que possamos fazer um bom jogo”.



Pensando já no próximo desafio do Alvirrubro, na quinta-feira (9), diante do Vila Nova-GO, pela Copa do Brasil, o defensor destacou o que espera da partida. “O jogo de quinta-feira será bastante difícil, estamos cientes disso, tivemos tempo suficiente para recuperar e tenho certeza que iremos fazer um bom jogo”. Além disso, Paulo salientou a importância da torcida no próximo confronto em casa. “A torcida será muito importante nos apoiando os 90 minutos. Contamos que compareçam e a gente tem certeza que focando no jogo, vamos corresponder à altura".

O resultado da disputa diante do Vila Nova poderá ser primordial para a sequência do Náutico na temporda. Se passar de fase, o Timbu receberá R$ 2,1 milhões. O que pode dar um respiro maior para os cofres do clube, além de permitir que a equipe da Rosa e Silva possa fazer maiores investimentos no elenco. Paulo Miranda garante que a premiação serve de motivação para o elenco. "A gente procura focar primeiramente em fazer um bom jogo e buscar a vitória. Todo mundo sabe que tem uma premiação, então a gente tem que ser sincero, é algo que agrega tanto para nós (jogadores), tanto para o clube, então nos cabe a pensarmos no resultado positivo".

Veja também

Neymar PSG sabia que Neymar precisava de cirurgia no tornozelo, mas optou por não fazê-la, diz jornal