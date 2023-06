A- A+

Santa Cruz Apesar do sofrimento, Felipe Conceição entende que o time está forte defensivamente Santa teve que suportar a pressão depois de ter ficado com um jogador a menos

Na terceira partida como mandante na Série D, o Santa Cruz teve um roteiro muito parecido e que já vem incomodando alguns torcedores corais. Neste sábado (03), o Tricolor saiu vencendo a equipe do Sousa, mas logo foi jogado nas cordas e teve que saber sofrer para sustentar o resultado. O técnico Felipe Conceição, durante coletiva, reconheceu as dificuldades da partida, principalmente quando ficou com um a menos no segundo tempo, após expulsão de Emerson Souza.

“Defensivamente a gente está construindo uma equipe sólida, isso me deixa feliz. Ofensivamente a gente criou chances e tivemos uma evolução na questão de sofrer. O sofrimento maior foi quando ficamos com 10, não que antes estava bom, não, mas sofrer, ficar lá em baixo, defendendo cruzamento como foi contra o Campinense quase o segundo tempo inteiro, isso só aconteceu quando estivemos com um a menos", disse.

Ainda que estivesse acuado, o treinador viu alguns bons comportamentos durante o período que o time teve a inferioridade numérica. O Santa suportou a pressão adversária e nem mesmo o longo período de acréscimo foi o suficiente para tirar a vitória tricolor. "A gente teve mais saída com a desvantagem numérica, conseguimos segurar a bola, Galego sustentou alguns lances, Maranhão ajudou, os atletas que entraram também e a consistência foi basicamente a mesma, o Michael fez algumas boas defesas", completou Conceição.

Ainda que esteja no clube desde o final do mês março, o treinador continua a afirmar que o trabalho com o elenco ainda está em desenvolvimento e afirma que alguns ajustes são necessários, principalmente, pensando na classificação e disputa da próxima fase da Série D.



"Temos muitas coisas a melhorar, estamos em construção ainda, o Emerson Souza estreou hoje, Rhuan Rodrigues também, Pingo atuou em nova posição, estamos com o carro andando e tentando melhorar diferentes aspectos e não é fácil essa construção e digo que não será possível sem o apoio da torcida, ela nos ajudou mais uma vez em casa, estamos invictos e não tomamos gol", declarou o treinador.



O próximo compromisso do Santa Cruz na Série D será novamente em casa, partida diante do Pacajús, na próxima quinta-feira (08). Confronto pode definir a liderança do grupo 3.

Veja também

SÉRIE C Náutico vence Pouso Alegre, quebra jejum fora de casa e chega ao G8