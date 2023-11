A- A+

Série B Apesar do título antecipado, treinador do Vitória prega seriedade para confronto contra o Sport O Leão baiano deve receber a taça de campeão da Série B neste sábado (18), no Barradão

Campeão da Série B com duas rodadas de antecedência, o Vitória será o próximo adversário do Sport na Segundona. A expectativa é de que quase 30 mil torcedores acompanhem o primeiro jogo do Rubro-negro baiano desde a conquista do título nacional inédito. De acordo com o técnico Léo Condé, a partida deste sábado (18), às 17h, contra o Leão pernambucano será tratada com seriedade pela sua equipe.

"Responsabilidade como sempre, outros clubes dependem de nosso resultado. Vamos procurar fazer o melhor. É a última partida diante de nosso torcedor. Vamos tentar encerrar de forma bonita essa parceria que durou toda a Série B", disse o treinador em participação ao programa Globo Esporte BA.

A torcida do Vitória vive a expectativa para o jogo do final de semana. Em menos de um dia todos os ingressos destinados aos mandantes foram esgotados. O recorde de público da equipe na Série B, que é de 28.254 pagantes contra o Juventude pela 34° rodada, deve ser superado.

A partida contra o Sport também deve marcar a entrega da taça de campeão da Série B no Barradão. O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), anunciou que no domingo será organizada uma festa no Farol da Barra para comemorar o título.

Situação do Sport

O Sport está na quinta colocação da Série B com apenas mais dois jogos a cumprir na competição. O Leão está um ponto atrás das equipes de dentro do G4 (Criciúma, Juventude e Atlético-GO). Todas as três vagas estão em aberto.

De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o Sport tem 41.5% de chance de chegar ao acesso. Além do Vitória, o Rubro-negro encara o Sampaio Corrêa na última rodada dentro de casa. Mesmo que vença os dois jogos restantes, a equipe pernambucana vai depender de um tropeço dos outros concorrentes.

