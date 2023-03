A- A+

CLÁSSICO DOS CLÁSSICOS Apontando "desequilíbrio técnico" com uma torcida, Sport pede ao STJD portões fechados em clássico Náutico e Sport se enfrentarão na tarde deste sábado (4), no estádio dos Aflitos, pela sexta rodada da Copa do Nordeste

Faltando apenas algumas horas para que a bola comece a rolar para Náutico e Sport, neste sábado (4), pela sexta rodada da Copa do Nordeste, ainda existem indefinições sobre a presença do público no Estádio dos Aflitos, palco do confronto.

Através de uma nota, o Sport informou que solicitou ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por meio de uma petição, que o Clássico dos Clássicos aconteça sem a presença de torcedores.

O ofício é uma “resposta” ao descumprimento da decisão tomada no dia anterior pelo Supremo, autorizando a venda de ingressos para a torcida visitante, que não foi concretizada.

A medida para os portões fechados foi justificada pelo Leão para evitar um possível “desequilíbrio técnico” e diz que “não pode ser acometido por esse prejuízo esportivo, enquanto demais equipes da competição contam com público visitante fora de casa”, exemplificando as partidas em que atuou na Ilha do Retiro contra ABC e Bahia.

O que diz o Náutico

Também há poucas horas do confronto, o Náutico emitiu um comunicado sobre o caso e também se colocou contra a existência de torcida única nas partidas em Pernambuco. No ofício, disse que “torcida única é confessar que a humanidade falhou e que não temos capacidade de lidar com o problema, restringindo tantos em função de tão poucos”, se referindo aos frequentes episódios de violência que são vistos em dias de jogos e protagonizados por membros de torcidas “organizadas” em Pernambuco.



Além disso, o clube alvirrubro confirmou que até o momento não recebeu nenhuma intimação da Justiça para que a venda de ingressos fosse liberada para a torcida visitante, alegando que não há mais tempo para mudar catracas, contratar mais seguranças e ajustar espaços, como banheiros, nos Aflitos.



