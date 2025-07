A- A+

Futebol Aporte da Prefeitura do Recife é liberado para Sport, Santa Cruz e Náutico Cada clube do Trio de Ferro da capital receberá R$ 1 milhão

A Prefeitura do Recife (PCR) havia fechado um acordo com Sport, Santa Cruz e Náutico, em janeiro de 2024, para aportar R$ 1 milhão em cada clube. Por conta de questões burocráticas, a quantia ainda não havia chegado aos cofres do trio, uma questão que está próxima de ser sanada, segundo o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho.

A contrapartida social para a Prefeitura do Recife fazer o aporte era que o Trio de Ferro tivesse papel ativo em ações com foco no fomento ao esporte da capital.

Na época, o anúncio foi feito pelo prefeito João Campos com a presença dos presidentes dos três clubes: Bruno Becker, Bruno Rodrigues e Yuri Romão.

Conforme foi divulgado pela prefeitura, cada clube poderia ajudar em escolinhas, atividades esportivas nos territórios próximos e em equipamentos públicos da cidade. Dessa forma, a PCR ajudaria financeiramente e teria essa contrapartida.

Contudo, os clubes vinham apresentando dificuldades burocráticas para estarem aptos a receberem os recursos públicos. Conforme esclareceu Evandro de Carvalho, as questões financeiras e de inadimplência inviabilizaram o repasse.

Dessa forma, a FPF construiu ao lado da Prefeitura a solução: formalizar os convênios em nome da Federação Pernambucana. O próximo passo é aguardar o parecer da Procuradoria Geral para efetuar os repasses.

“A Federação vinha acompanhando o embaraço que ocorreu por questões formais, burocracia relacionada a recursos públicos, que é bastante ampla e com razão. Fizemos junto com a Prefeitura uma alteração no convênio, ou seja, modificou o polo passivo, que eram os clubes, e passou a figurar a FPF”, disse Evandro Carvalho.

Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana de Futebol, intermediou a resolução do problema - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Segundo o gestor da FPF, os convênios com os clubes ainda estabelecem a realização de contrapartidas sociais utilizando os equipamentos e a mão de obra do Trio de Ferro.

Por fim, Evandro ainda revelou que os clubes receberão os valores de maneira integral, sem sofrer qualquer corte de orçamento. “Já abrimos as contas individualizadas de Sport, Náutico e Santa Cruz. Arcaremos com os encargos legais, por exemplo, INSS, não retiraremos nada do valor de R$ 1 milhão, repassaremos o valor na íntegra”.



