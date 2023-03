A- A+

SAÍDA Após 10 jogos no Santa Cruz, lateral Ian Rodriguez pede para deixar clube Ian Rodriguez foi um dos primeiros reforços anunciados pelo Santa Cruz para 2023

O lateral-esquerdo Ian Rodriguez, de 24 anos, não faz mais parte do time do Santa Cruz. A decisão partiu do próprio atleta, que pediu dispensa na tarde desta quinta-feira (16).

Sendo um dos primeiros reforços anunciados para a temporada de 2023, o carioca chegou ao estádio do Arruda por empréstimo do Nova Venécia FC, clube do Espírito Santo e que tem o jogador Richarlison como embaixador.

No Tricolor, o atleta entrou em campo em dez oportunidades, sendo três vitórias e sete empates. O planejamento era de que ele ficasse no elenco até o fim do Campeonato Pernambucano, na metade do ano.

