Após 11 jogos em pouco mais de um mês, Sport ganha suspiro na temporada

Passada a derrota para o Ceará, na última terça-feira (14), o Sport voltaria a entrar em campo nesta sexta-feira (17). Na ocasião, faria o Clássico das Multidões com o Santa Cruz pela Copa do Nordeste. Porém, com o adiamento da partida por causa das festividades de Carnaval, o Leão ganhou seu primeiro suspiro na temporada. O time da Praça da Bandeira retorna aos trabalhos neste sábado (18).

Desde que estreou no ano, contra o Maguary, em 11 de janeiro, o Rubro-negro vinha enfrentando uma maratona de jogos. Foram 11 em 35 dias. Praticamente um compromisso a cada três dias, com curto espaço de tempo para recuperar os jogadores. Vale lembrar, que o técnico Enderson Moreira pouco rodou o elenco nos compromissos válidos pelo Estadual e pela Copa do Nordeste.

Nomes como Fabinho e Luciano Juba, por exemplo, participaram de todos os compromissos do Sport na temporada até aqui. Outros como Renan, Rafael Thyere, Sabino e Igor Cariús estiveram em campo em dez oportunidades. A carga excessiva de jogos, inclusive, faz Enderson Moreira justificar a queda de rendimento do Leão. Na sequência de três partidas realizadas fora de casa, o Rubro-negro não conseguiu vencer.

"Sabíamos que seria um momento bem difícil. Foi muito pouco tempo. Mas isso faz parte. Não temos que ficar lamentando. De toda forma, eu fico feliz com a postura da equipe nesses jogos longe da Ilha do Retiro", salientou.

Agora, com uma semana de intervalo até o confronto com o Bahia, marcado para quarta-feira (22), às 21h30, na Ilha do Retiro, o treinador terá tempo, também, para contar o retorno de alguns jogadores que estão entregues ao departamento médico. Caso dos laterais Ewerthon e Eduardo, o volante Ronaldo e o atacante Edinho. Com exceção do primeiro, os demais vinham sendo titulares desde o início do ano até virarem ausências por lesão.

