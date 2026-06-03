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Sport Após 11 jogos na Série B, Sport tem campanha superior a de acessos Po outro lado, desempenho é inferior à temporada que clube não subiu de divisão

Depois de um começo de ano cercado de dúvidas, nem o mais otimista torcedor do Sport imaginaria um início de Série B tão bom do clube em 2026. Após 11 jogos disputados, o Leão assumiu o topo da competição e já registra a sua segunda melhor arrancada na história do torneio, no formato de pontos corridos.

Até o momento, o Rubro-negro acumula 22 pontos na competição. São seis vitórias, três empates e uma única derrota - esta sofrida para o CRB, em plena Ilha do Retiro, por 2x1, pela nona rodada. A campanha supera as cinco que terminaram com acesso, desde 2006.

Na primeira vez que subiu de divisão na era dos pontos corridos, há 20 anos, o Sport somava 19 pontos após 11 partidas. O Leão era o segundo colocado, com cinco vitórias, quatro empates e duas derrotas, um ponto atrás do lider Náutico. Em 2011, ano que também terminou em festa para os rubro-negros, a equipe era apenas a oitava colocada, com 17 pontos.

Em 2013, o Sport acumulou 21 pontos no recorte. Foram sete vitórias e quatro derrotas, que deixavam o clube em terceiro, atrás de Chapecoense e Palmeiras, respectivamente. Já em 2019, o time da Praça da Bandeira era o oitavo, com 18 pontos. Naquele ano, encerrou a competição com o vice-campeonato.

No último acesso conseguido, em 2024, o Rubro-negro arrancou com seis vitórias, dois empates e três resultados negativos, que o deixaram no quarto lugar, com 20 pontos. América-MG, Avaí e Operário estavam à frente com um ponto a mais.

Na temporada com o melhor início, porém, o Sport acabou não obtendo o êxito do objetivo. O ano era 2023, e o Leão somou 23 pontos na oportunidade. Apesar da pontução, o time era o quarto colocado, atrás de Vitória (25 pontos), Vila Nova (23) e Novorizontino (23). Em 2010 e 2022, quando também não subiu de divisão, o clube conseguiu 11 e 18 pontos, respectivamente, após 11 partidas.

Próximo jogo

Líder da atual edição da Segundona, o Sport volta a entrar em campo na próxima quarta-feira (10), às 21h, na Ilha do Retiro. Em duelo válido pela 12ª rodada, o time dirigido por Márcio Goiano recebe o Athletic-MG, nono colocado, com 17 pontos.

Campanhas do Sport após 11 jogos na Série B

2026 - 22 pontos (líder com 6v - 4e - 1d)

2024 - 20 pontos (quarto lugar com 6v - 2e -3d)*

2023 - 23 pontos (quarto lugar com 7v - 2e - 2d)

2022 - 18 pontos (quarto lugar com 5v - 3e - 3d)

2019 - 18 pontos (oitavo lugar com 4v - 6e - 1d)*

2013 - 21 pontos (terceiro lugar com 7v - 0e - 4d)*

2011 - 17 pontos (oitavo lugar com 4v - 5e - 2d)*

2010 - 11 pontos (16º lugar com 3v - 2e - 6d)

2006 - 19 pontos (segundo lugar com 5v - 4e - 2d)*

*anos de acessos

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