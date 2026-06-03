A- A+

Futebol Após 11 rodadas, Náutico repete em 2026 início de campanha que rendeu acesso em 2011 Timbu tem 19 pontos alcançados em 11 jogos disputados, ocupando o quarto lugar da Série B do Campeonato Brasileiro

Para os alvirrubros supersticiosos, o dado a seguir vai trazer boas lembranças. Atual quarto colocado da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026, com 19 pontos em 11 rodadas disputadas, o Náutico tem o mesmo aproveitamento da campanha da edição de 2011 da competição, após o mesmo número de jogos realizados. Há 15 anos, o Timbu manteve a média e terminou celebrando o acesso à Série A.

Na Série B 2011, após 11 rodadas, o Náutico ocupava o sexto lugar, com 19 pontos. A equipe tinha cinco vitórias, quatro empates e duas derrotas. Aproveitamento de 57,2% dos pontos disputados. Foram 13 gols marcados e 11 sofridos.

O Náutico estreou perdendo por 4x0 para a Portuguesa, no Canindé. Depois venceu o Goiás por 1x0, nos Aflitos. No Heriberto Hulse, veio um empate sem gols diante do Criciúma.

Na quarta rodada, nos Aflitos, empate em 2x2 com o Bragantino. Em seguida, vitória por 2x0 contra o Salgueiro, no Cornélio de Barros. Ao voltar para casa, novo resultado de igualdade, agora por 1x1 diante do Paraná.

No Frasqueirão, o Náutico perdeu por 1x0 para o ABC. No Cláudio Moacyr, ficou apenas no 0x0 com o Duque de Caxias. A recuperação veio com uma sequência de três vitórias consecutivas contra Guarani (2x0 nos Aflitos), Icasa (2x1 no Romeirão) e Americana (3x2) nos Aflitos.

Em 2026, o Náutico também estreou com derrota, por 1x0, para o Criciúma, no Esporte da Sorte Aflitos. A reação veio com os triunfos por 2x1 diante do Atlético-GO, no Antônio Accioly, e 1x0 diante da Ponte Preta, no Recife.

A equipe oscilou nas rodadas seguintes, perdendo por 1x0 para o Ceará, no Castelão, e 3x0 para o São Bernardo, nos Aflitos. Retomou os trilhos com um 1x0 contra o Athletic, na Arena Sicredi. Na Arena Nicnet, ficou no 1x1 com o Botafogo-SP.

Contra América-MG, nos Aflitos, e Operário-PR, no Germano Kruger, foram duas goleadas: 4x0 e 6x2. Diante do Cuiabá, em casa, vitória simples por 1x0. No jogo mais recente, na Ilha do Retiro, derrota por 2x0 para o Sport.

Na próxima rodada, o Náutico enfrenta o Fortaleza, em casa. O Timbu é o atual quarto lugar, com 19 pontos. O Leão vem logo atrás, em quinto, com 18.

Veja também