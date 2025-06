A- A+

EX-JOGADOR Após 20 dias internado, Lúcio comemora saída do hospital com chimarrão: "De volta para as tradições" Ex-zagueiro da seleção brasileira teve 18% do corpo queimado durante explosão de lareira ecológica, no dia 16 de maio

Há mais de duas semanas internado por queimaduras de segundo grau após um acidente doméstico, o ex-zagueiro Lúcio comemorou a volta para casa no melhor estilho gaúcho: bebendo o tradicional chimarrão. O pentacampeão mundial em 2022 ainda aparece com curativos nas pernas.

Na última quarta-feira, ele compartilhou o momento em que saiu do hospital com agradecimentos aos amigos e familiares, além de fotos ao lado da equipe de funcionários.

O ex-jogador da seleção brasileira, de 47 anos, estava internado num hospital de Porto Alegre, tratando queimaduras em 18% do corpo, com lesões de segundo grau, causadas pela explosão de uma lareira ecológica, acidente ocorrido no dia 16 de maio, na residência de um casal de amigos, em Brasília.





Ex-zagueiro Lúcio comemora volta para casa após ficar mais de duas semanas internado — Foto: Reprodução/Redes sociais

No último sábado, Lúcio já havia divulgado uma imagem em seu perfil no Instagram assistindo à final da Champions League, entre PSG e Inter de Milão, enquanto fazia trabalho de fisioterapia.

"Sábado na fisioterapia e assistindo à final", escreveu o jogador. Lúcio, que defendeu a Inter de Milão e conquistou a Champions com os italianos em 2010, viu os nerazzurri passarem por uma grande decepção. O PSG venceu por 5 a 0, maior goleada numa final da competição, e sagrou-se campeão pela primeira vez.

O que aconteceu com o ex-zagueiro Lúcio?

Pentacampeão mundial em 2002, o ex-jogador teve 18% do corpo queimado durante a explosão de uma lareira ecológica no dia 16 de maio. O ex-atleta encontrava-se estável e consciente quando chegou ao Hospital Brasília logo após a explosão. "Lúcio não estava manipulando a lareira no momento do acidente. ele se encontrava na casa de um casal de amigos, onde o incidente ocorreu. Ressaltamos, inclusive, que Lúcio não possui lareira em sua própria residência", explicou a assessoria.





Lúcio, que completou 47 anos no último dia 8, anunciou sua aposentadoria em 2020. Foi o último integrante da seleção pentacampeã a encerrar a carreira. Sua última partida, porém, havia sido em 2019, pelo Brasiliense, na Série D do Campeonato Brasileiro.

No Brasil, além do Brasiliense, ele defendeu clubes como Internacional, São Paulo e Palmeiras. Já na Europa, teve passagens de destaque por Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern de Munique e Inter de Milão, onde se tornou ídolo.

Além do título da Copa do Mundo de 2002, Lúcio também conquistou duas edições da Copa das Confederações pela seleção. Ao longo da carreira, acumulou diversos títulos nacionais e internacionais.

