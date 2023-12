A- A+

Sport Após 2023 melancólico, Sport inicia pré-temporada com caras novas nesta quarta-feira (27) Reapresentação rubro-negra será no CT, em Paratibe, no período da tarde

Pouco mais de um mês após encerrar a temporada 2023 de forma melancólica, o Sport dá o start em 2024 nesta quarta-feira (27). Com o elenco ainda em formação, o Rubro-negro tem reapresentação marcada para o CT José de Andrade Médicis, em Paulista, no período da tarde, onde dará início à pré-temporada sob o comando de Mariano Soso. O coordenador Ricardo Drubscky e o diretor Raphael Campos concederão entrevista coletiva à imprensa no local.

Por conta do período de inatividade dos jogadores, os primeiros dias de movimentações no centro de treinamento leonino serão voltados para a parte física. Exames, testes e avaliações serão realizados junto aos membros da comissão técnica, além do soccer test - treinamento que avalia a capacidade de resistência dos atletas através de corrida.

Desta quarta-feira até sábado (30), a rotina de trabalho dos jogadores será durante o turno da tarde. No domingo (31), contudo, a semana de treinamentos será encerrada pela manhã. Vale lembrar que a estreia do Sport na temporada será no dia 13 de janeiro, contra o Petrolina, no Sertão. Além do Estadual, no ano que vem o Leão disputará a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e a Série B do Brasileiro.

A expectativa é que, pelo menos, 24 nomes estejam presentes na reapresentação do Sport. Destes, seis foram contratados recentemente pelo clube: o goleiro Caíque França, o zagueiro Luciano Castán, o lateral-direito Lucas Ramon, além dos atacantes Arthur Caíque, Zé Roberto e Pablo Dyego. A ideia da diretoria é anunciar ainda de sete a nove caras novas para 2024. O clube, inclusive, tem encaminhada a contratação por empréstimo do lateral-esquerdo Riquelme, do Vasco.

Do elenco 2023, seis atletas tiveram seus respectivos vínculos renovados e também são aguardados no CT no primeiro dia de atividades: o goleiro Jordan, o zagueiro Alisson Cassiano, o lateral-esquerdo Felipinho, os volantes Fabinho e Felipe, e o meia Alan Ruiz.

Confira o elenco do Sport:

Goleiros: Adriano, Denis*, Denival, Caíque França e Jordan;

Zagueiros: Alisson Cassiano, Luciano Castán, Rafael Thyere, Renzo e Sabino*;

Laterais-direito: Lucas Ramon e Rosales;

Lateral-esquerdo: Felipinho;

Volantes: Fabinho, Fábio Matheus, Felipe, Ítalo, Lucas André e Pedro Martins;

Meias: Alan Ruiz e Juan Xavier;

Atacantes: Arthur Caíke, Pablo Dyego e Zé Roberto.



*Estão machucados e entregues ao departamento médico.

