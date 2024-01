Após 24 dias, Mauro Shampoo recebe alta médica e deixa Hospital da Restauração

A- A+

Passados 24 dias, Mauro Shampoo, de 67 anos, recebeu alta médica e deixou o Hospital da Restauração (HR), situado no bairro do Derby, na área central do Recife, nesta terça-feira (23). Ele apresentava quadro de diverticulite

No dia 30 de dezembro, ele se queixou de dores e passou mal enquanto trabalhava na sua barbearia, localizada no bairro de Boa Viagem.

Com bastante sangramento, ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Na unidade de saúde, passou por endoscopia e colonoscopia.

Procurada pela reportagem da Folha de Pernambuco, a gastroenterologista Aline Pinheiro explica que a diverticulite se trata de uma inflamação dos divertículos, que são "pequenas bolsas" formadas na parede intestino.

"Na presença desses sintomas, é importante procurar atendimento médico, pois a avaliação e o tratamento devem ser realizados precocemente”, afirma Aline.

Os principais sintomas do quadro são: dor abdominal na parte inferior esquerda, febre, sangue nas fezes, náuseas e vômitos.

