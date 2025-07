A- A+

Boxe Após 27 anos de espera, Vitor Belfort e Wanderlei Silva se enfrentam no Spaten Fight Night 2 Unindo inovação e tecnologia em espetáculo de drones, marca anuncia o duelo entre Vitor Belfort e Wanderlei Silva como atração principal do evento marcado para 27 de setembro em São Paulo

Vitor Belfort e Wanderlei Silva duelam na segunda edição do Spaten Fight Night, marcado para 27 de setembro, em São Paulo, um combate que promete aquecer ainda mais a grande rivalidade existente entre eles.

O confronto será exibido ao vivo na TV Globo, e a modalidade escolhida é o boxe, em uma disputa de oito rounds de dois minutos cada, no peso combinado de 93kg.

Spaten abriu oficialmente a contagem regressiva para o evento apostando em inovação e tecnologia de ponta, com um show surpreendente com 1.100 drones. Eles iluminaram o céu com animações em 3D exibindo os nomes e rostos dos lutadores.

Este confronto fez surgir uma grande rivalidade entre os lutadores e que permanece até hoje, estimulada por diversas trocas de farpas e a ausência de um novo encontro que nunca aconteceu.

O evento idealizado pela Spaten tem como objetivo reviver os embates clássicos que marcaram a história das artes marciais, e fomentar o esporte por meio dos outros duelos que irão compor o card.

De acordo com a diretora de marketing da Spaten, Cinthia Klumpp, os fãs de lutas estavam pedindo há muito tempo o embate entre os dois.

"A rivalidade entre Vitor Belfort e Wanderlei Silva é uma das maiores do mundo das artes marciais, com uma revanche que nunca aconteceu, e decidimos torná-la real na segunda edição do Spaten Fight Night. Esse é o propósito de Spaten na plataforma de artes marciais: viabilizar a realização de grandes lutas que marcaram época e se tornaram clássicos para o público, disse.

Além desse confronto, a segunda edição do Spaten Fight Night contará com outros combates envolvendo atletas renomados.

Para ficar por dentro das novidades sobre o card completo e toda a preparação, acompanhe as redes sociais oficiais da marca em @spaten_br.

