Após 30 anos, Cruzeiro e Náutico se encontram pela Copa do Brasil

Após eliminar São Bernardo/SP e Vila Nova, o Náutico terá pela frente o Cruzeiro, pela terceira fase da Copa do Brasil. Os jogos devem acontecer entre os dias 12 e 26 de abril, com a partida de ida ocorrendo nos Aflitos e a volta em Minas Gerais. Essa será a segunda vez que os clubes se enfrentam pelo mata-mata nacional. A primeira foi há 30 anos.



Em abril de 1993, Náutico e Cruzeiro se encontraram nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Timbu tinha eliminado o CRB na fase anterior, enquanto a Raposa tirou a Desportiva Ferroviária/ES.



No jogo de ida, nos Aflitos, o Náutico venceu por 1x0, com gol marcado por Paulo Leme. Na volta, no Mineirão, o Cruzeiro ganhou por 2x0, com Nonato e Nivaldo balançando as redes – esse último, inclusive, ex-jogador do Timbu. Resultado que eliminou os pernambucanos.





Na época, Náutico e Cruzeiro estavam disputando a Série A. Em 2023, o cenário é bem diferente. O Timbu está na C, enquanto a Raposa voltou à elite após o acesso no ano passado. Os mineiros tiveram uma mudança recente no comando técnico, com a saída de Paulo Pezzolano e a chegada do português Pepa.



"Talvez esse seja o momento de analisar mais o treinador do que o time do Cruzeiro, até pela imprevisibilidade do que esperar da equipe após a mudança no comando. É um baita trabalho aos analistas e para Dado (Cavalcanti, treinador)", afirmou o diretor de futebol do clube, Rodolpho Moreira, em live no canal oficial do Náutico que acompanhou o sorteio do mata-mata nacional.



"Acho que poderia ser pior, pegando adversários em momentos de temporada com capacidade de fazer um jogo mais duro, com percentual menor de chance de avançarmos", declarou o diretor de marketing, Joaquim Costa.

