Futebol Após 34 pênaltis, Salgueiro elimina Náutico nas quartas de final do Pernambucano Timbu teve por duas vezes a chance de garantir a classificação, mas fracassou, foi derrotado por 14x13 (1x1 no tempo normal) e agora está fora do Estadual

As semifinais do Campeonato Pernambucano já estão definidas. Após o Petrolina eliminar o Santa Cruz e garantir vaga na etapa seguinte, enfrentando o Sport, sexta (7), na Ilha do Retiro, foi a vez de outro clube sertanejo levar a melhor contra uma equipe da capital. Nesta quarta (5), nos Aflitos, pelas quartas de final, o Salgueiro empatou em 1x1 com o Náutico. Nas penalidades, em uma disputa quase interminável, os sertanejos avançaram com impressionantes 14x13 nas penalidades e agora pegam o Retrô, sábado (8), na Arena de Pernambuco.



Será a sexta vez que Retrô e Salgueiro se enfrentam. São duas vitórias de cada lado e um empate. As equipes já tinham se encontrado nas semifinais de 2022, com a Fênix eliminando o Carcará após vitória por 1x0. Já o Náutico, com a derrota, só disputará a Copa do Brasil em 2024 se vencer a edição deste ano.



Ser superior nem sempre é sinônimo de grandes chances criadas. Foi assim com o Náutico no primeiro tempo. Era um passe final que não encaixava, um chute travado no momento certo, um cruzamento cortado pela defesa.



Quando um lance escapava desses empecilhos, faltava direção ou concentração. Foi assim aos 40 minutos. Victor Ferraz apareceu pela direita e cruzou na cabeça de Paul Villero, que mandou para fora. Em seguida, o lateral serviu Jael, que, sozinho na área, dominou mal e perdeu a bola.

Um acerto, um erro



Nos acréscimos, o VAR chamou o árbitro Michelangelo Martins para checar um lance de mão na bola na área. Consulta que gerou a penalidade cobrada com categoria por Souza para fazer 1x0 nos Aflitos.

Aos 11 do segundo tempo, nova penalidade após a bola bater no braço de Wesley. Agora, foi Jael quem cobrou, mas o centroavante carimbou a trave. Lance que custou caro minutos depois. Anderson cobrou falta, Vagner falhou e espalmou para o meio. No rebote, Robinho fuzilou as redes. Antes das penalidades serem decretadas, o Náutico ainda teve um gol de Diego Ferreira anulado corretamente.

Nas penalidades, o Náutico teve a chance de avançar, mas Vagner e Diego Matos perderam cobranças decisivas. No fim, foi Mateus Cocão quem parou em Everton e cravou a eliminação alvirrubra. Foi a 10º classificação seguida do Salgueiro para as semifinais do Pernambucano.

Ficha técnica

Náutico 1 (13)

Vagner; Diego Ferreira, Paulo Miranda, Odivan e Diego Matos; Jean Magabeira (Mateus Cocão), Victor Ferraz (Fernando Neto) e Souza; Alisson Santos (Regis Tosatti), Paul Villero e Jael (Júlio). Técnico: Dado Cavalcanti

Salgueiro 1 (14)

Éverton; Gabriel Fonseca, Leo Ceará, Wesley e Denilton; Hebert (Anderson Recife), Gaspar e Pedro Talisca (Pedro Gustavo); Robinho, Odilávio (Bartô) e Palominha. Técnico: Marcos Tamandaré

Local: Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Junior. Assistentes: Marcelino Castro de Nazare e Victor Matheus de Lavor Paes Barreto

Gols: Souza (aos 52 do 1ºT), Robinho (aos 27 do 2ºT)

Cartões amarelos: Souza, Jean Mangabeira, Julio (N); Denilton, Anderson Recife (S)

Público: 6.502 torcedores

Renda: R$ 125.064,00

