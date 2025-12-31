A- A+

Esportes Após 3º lugar na São Silvestre, Fábio Jesus vê falta de apoio no atletismo: "Treinei na rua" Em meio à euforia pelo bom resultado, o corredor comentou sobre a dificuldade que encontrou em sua preparação para a corrida

Terceiro colocado na São Silvestre e dono da melhor colocação entre os brasileiros na elite masculina Fábio Jesus festejou o fato de ter conquistado o pódio diante da torcida nesta quarta-feira em São Paulo. Em meio à euforia pelo bom resultado, o corredor comentou sobre a dificuldade que encontrou em sua preparação para a corrida e lamentou a falta de apoio ao atletismo no Brasil.

"É muito treino, muita dedicação para a gente chegar aqui. Brigar com os africanos não é fácil. A gente treina e se dedica demais. É uma pena que o Brasil não incentive o atletismo, que é um esporte tão importante. Treinei na rua porque as pistas não nos liberam para treinar", afirmou Jesus em entrevista à TV Globo.

Apesar do tom de lamentação, o brasileiro aproveitou os holofotes pelo seu excelente desempenho na prova para fazer um agradecimento geral. "Só tenho que agradecer ao meu treinador, que sempre acreditou em mim e na minha equipe. Só tenho que agradecer esse pódio na centenária (edição da São Silvestre)", comentou.

A prova masculina teve um final emocionante, com direito a ultrapassagem nos metros finais da prova. Muse Gizachew, da Etiópia, apostou em um sprint derradeiro e superou o queniano Jonathan Kipkoech, então líder da disputa.

Já no feminino, Sisilia Panga, da Tanzânia, sem sofrer grandes sustos. A brasileira Núbia de Oliveira também brilhou nas ruas de São Paulo. Ela repetiu a classificação do ano passado e finalizou a corrida em terceiro lugar.



