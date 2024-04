A- A+

Sport Após 65 anos, Sport é campeão com um técnico estrangeiro no comando Ao todo, seis treinadores de fora do Brasil conquistaram títulos com o Leão

Com a conquista do Campeonato Pernambucano 2024, o técnico argentino Mariano Soso se tornou o primeiro treinador estrangeiro do Sport a vencer um título com o Leão desde o Estadual de 1958, quando o compatriota Dante Bianchi triunfou com a camisa rubro-negra daquele ano.

Ainda na época do amadorismo do futebol pernambucano, sob o comando do uruguaio Carlos Viola, em 1928 - sétimo estadual do clube -, o Sport conquistou o primeiro título com um estrangeiro no cargo de treinador.

A partir de então, o Rubro-negro passou um dos mais longos períodos da sua história sem um título estadual, enfrentando dez anos de jejum. Quando em 1938, com o argentino Valentín Navamuel na área técnica, o Sport voltou a vencer o certame. Mas esse não foi o único título de Navamuel, que voltou a comandar o clube na década seguinte, vencendo em 1942 e 1943. Naquela época o Leão foi tricampeão, já que o uruguaio Ricardo Diéz iniciou a sequência em 1941.

No final da década de 40, o Sport voltou a vencer com um estrangeiro. Novamente com um uruguaio, dessa vez com Salvador Perine, o Leão conquistou seu 13º título estadual até aquele momento.

Os anos de 1950 renderam mais três taças sob o comando de treinadores não brasileiros. Depois de três temporadas sem títulos estaduais, o uruguaio José Fiorotti comandou o Leão na taça diante do Santa Cruz, em 1953.

Treinador estrangeiro com a passagem mais duradoura no clube, Dante Bianchi permaneceu na Ilha de Retiro entre 1956 e 1959. Durante as três temporadas, o argentino venceu o título logo no seu primeiro ano de clube e voltou a ser campeão em 1958.



